Partió la franja presidencial: la aparición de Maya Fernández (PS) junto a Boric, y la apuesta “artística” del comando de Provoste

2 minutos, 51 segundos y 13 cuadros de propaganda. Ese es el tiempo que ocupó cada uno de los siete candidatos a La Moneda en el primer capítulo de la franja presidencial con miras a las elecciones del 21 de noviembre, espacio que debutó este viernes en la televisión abierta.

Las apuestas fueron diversas, y sin grandes sorpresas, salvo la aparición de la diputada socialista Maya Fernández en la franja de Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, ratificando así su opción presidencial lejos de la carta oficial de su pacto, la senadora DC Yasna Provoste. Esta última, en tanto, apostó por un primer capítulo concentrado en dar un mensaje sobre la pandemia y la desigualdad en el país, sin aparición de la candidata, mientras en la derecha José Antonio Kast (Partido Republicano) y Sebastián Sichel (Chile Podemos +) reforzaron el mensaje de “libertad”.

Fue Eduardo Artés, quien abrió los fuegos, con una grabación desde el monumento a Salvador Allende, en San Joaquín, atacado en dos oportunidades por “vándalos, fascistas, criminales y terroristas”, como los definió. El mensaje del líder de Unión Patriótica es claro: “a refundar Chile”, con una clara y directa crítica hacia Gabriel Boric. De hecho, mostró un clip animado con el capítulo 1 denominado “La vuelta de carnero”, aludiendo a los cambios de opinión del diputado magallánico. “Somos la única alternativa de izquierda”, es la consigna del candidato que lleva el 5 en la papeleta.

En la derecha, Kast apostó por el concepto de “atreverse” y echó mano a todos los símbolos que unen a la derecha: la bandera, el himno, la familia y la patria.

Como contexto, tocó la tecla del miedo, al señalar que “son tiempos donde la delincuencia de narcotráfico el terrorismo se han tomado nuestras plazas y barrios”. Su mensaje: que los votantes se atrevan a “nadar en contra de una corriente aparentemente mayoritaria”, entre imágenes del acto en plaza Pedro de Valdivia con sus adherentes y banderas del Partido Republicano e incluso de Cuba.

En el mismo sector, Sebastián Sichel apeló a la diversidad y abusó del concepto “Se puede”, que ya empleó en primarias y utiliza en debates donde ha tenido unas pálidas perfomances.

Para Sichel, esto es de vida o muerte. “Esta es la elección más importante del siglo XXI, se trata de defender la libertad”, dijo, rodeado de gente, con la camisa arremangada y mostrando su tatuaje. También tuvo palabras para el Estado, pidiéndole que “no se entrometa”, e insistiendo en que él representa el camino medio entre la derecha y la izquierda.

Gabriel Boric mezcló imágenes desde el norte del país con mensajes sobre “la descentralización y la participación ciudadana”, y “pensiones dignas para un nuevo Chile”, y apostó de nuevo al concepto del árbol, que tantos réditos le dio en las primarias.

A esto sumó la aparición de varias personalidades como la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, el constituyente Daniel Stingo, el doctor Cristóbal Cuadrado, la economista Claudia Sanhueza o el actor Alfredo Castro.

Pero el golpe a la cátedra lo dio la aparición de la nieta de Salvador Allende, parlamentaria en ejercicio del PS que decidió en esta recta final de campaña desmarcarse de la opción oficial de su partido, Yasna Provoste, y decantarse por el diputado del FA.

Provoste, en tanto, apostó por un tono distinto, y dedicó este primer capítulo a la entonación a capela del himno nacional recordando a los chilenos fallecidos durante la pandemia, más de 40.000. Un drama que ha dejado al descubierto “la injusticia estructural de la sociedad” chilena. No hubo aparición de la candidata ni propuestas programáticas. "La franja está linda, pero demasiado artística", comentaron en su propio sector.

“El texto que sale en el video de inicio de nuestra franja no es un artilugio escrito por guionistas de campaña. No es publicidad. Son las palabras de Yasna Provoste Campillay, dichas en julio cuando era presidenta del Senado. No fueron dichas para la campaña. Es su sentimiento y reflexión personal profundos, salieron de su corazón”, explicó Alejandro Goic, el jefe de campaña n la previa, para dar contexto a esta primera pieza.

“Ya vendrán los días de mostrar a nuestra candidata (…) En los capítulos que vienen mostraremos que la centro izquierda es la única que puede lograr los cambios necesarios en tranquilidad”, añadió.

Parisi, todavía desde Estados Unidos, apeló al efectismo, con críticas a Bachelet, Piñera, la “casta” de la clase política y “papá Estado”. “Hablemos de cómo se han robado tu dinero”, dijo, aludiendo a los sueldos de los funcionarios públicos, a los que calificó de “alta gama”, en su franja de dudosos efectos gráficos.

De paso, lanzó propuestas: ningún funcionario público va a ganar más de 5 millones de pesos, o que bajará 200 pesos por litro el combustible o la democracia digital directa.

Marco Enríquez Ominami, en tanto, justificó su cuarta aventura presidencial con el mensaje de que “la tarea es grande, por eso soy perseverante”. El líder del PRO echó mano al jingle de sus campañas pasadas, “Marco por ti, marco por mí”, adaptado el 2021, y apostó como eje programático la construcción de un “Estado protector”. “Hemos estado 12 años luchando por estos derechos y es el momento de conseguirlos porque con tu voto el cambio es hoy”, dijo entre imágenes en terreno y del estallido en Plaza Baquedano.

Cabe recordar que el espacio de propaganda gratuita se transmitirá por los canales de televisión abierta desde el viernes 22 de octubre hasta el jueves 18 de noviembre, ambos días inclusive.

La duración legal de la franja será de 40 minutos divididos en dos bloques de 20 minutos. Esta tarde, es el turno de la franja electoral parlamentaria la componen 6 pactos y 5 partidos, más las candidaturas independientes, cuyos tiempos están asignados según los votos obtenidos en la última elección parlamentaria de 2017. En el caso de no haber participado, el partido recibirá el tiempo proporcional al partido menos votado de dicha elección.