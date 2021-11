Jadue reaparece con lapidaria crítica contra Kast: “Es el niño símbolo de la dictadura. Cuando uno mira su programa, uno ve a Pinochet casi de cuerpo entero”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) hizo un análisis de cada uno de los rivales de su candidato presidencial, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), siendo especialmente crítico con el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a quien comparó con Augusto Pinochet.

Según Jadue, el líder del Partido Republicano es "el niño símbolo de la dictadura. Cuando uno mira su programa, uno ve a Pinochet casi de cuerpo entero". "Esto de querer de nuevo estigmatizar a las mujeres. Esto de querer decir -y esto las mujeres de Chile se tienen que enterar, sobre todo las mujeres jefas de hogar- que no van a tener nunca más un subsidio habitacional, salvo que se casen. Y que efectivamente quien sea violada en el futuro va a ser obligada a tener a su hijo porque quiere derogar el aborto en tres causales. Ese es su programa, esas son sus convicciones", dijo en conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, reapareciendo en la primera plana de la escena política tras mantenerse varias semanas con un bajo perfil en medios de comunicación.

"Esta convicción de efectivamente decir que las AFP, que la mayor parte de Chile no las quiere, son el mejor sistema que él plantea y que efectivamente no va a hacer nada para mejorar las pensiones. Que además pretende privatizar el sueldo do Chile. Es decir, tal como en este gobierno se lo entregaron, en un periodo anterior, el mar de Chile a siete familias, seguramente José Antonio Kast quiere entregarle el cobre y las riquezas de Chile a siete familias muy amigas para seguir haciendo negocio entre ellos, llevándose la plata a paraísos fiscales y depredando a Chile en beneficio de unos pocos. Ese es su programa. Lo dice él, no lo digo yo. Me parece que una involución verdaderamente lamentable para nuestro país", añadió.

En esa línea, y en un hipotético gobierno de Kast, Jadue advirtió que "si no avanzamos en mayor seguridad social, si no avanzamos en mayor justicia social, si no avanzamos en mayor igualdad y protección social, lo que vamos a tener en el futuro... Mira, aquí hay que recordar lo que pasó antes del 18 de octubre. La gente se cansó de la desigualdad, se cansó el abuso, se cansó de la colusión, se cansó de que en este mundo hoy día algunos estén pensando en desarrollar turismo lunar mientras algunos no saben qué van a comer mañana. Ese nivel de desigualdad no es tolerable ni es sustentable en el futuro".

"Siempre el fascismo y los candidatos de ultraderecha Bolsonaro, Trump, José Antonio Kast. Recordemos que Kast fue corriendo a abrazar a Bolsonaro, competía con Jacqueline Van Rysselberghe para ver quién llegaba primero a Brasil para ver quién era quién era más amigo de Bolsonaro. Corrieron a abrazar a Bolsonaro, que era el modelo a seguir. Miren el desastre que tiene Brasil. Miren cómo ha profundizado la pobreza. Miren cómo se está destruyendo toda la parte del medio ambiente. Eso es lo que nos espera", afirmó.

ME-O le "regaló" presidencias a Piñera

En cuanto al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, Jadue aseguró que "le regaló la primera Presidencia a Piñera, le regaló la segunda Presidencia a Piñera. Todos recordamos cuando él dijo que había aprendido, después estuvo mucho tiempo hablando sobre la unidad, traicionó a sus primeros socios, después traicionó a sus segundos socios en la Concertación y terminó inscribiéndose dos días antes de que terminara el plazo. Nadie entiende mucho cuál es su apuesta y hoy día sale con esta frase que pareciera orientarse a que le quiere regalar otro gobierno y esta vez a la extrema derecha. Yo no entiendo mucho, no comparto su forma de actuar en política, a pesar de que le tengo mucho respeto. Creo que ha hecho muy poco por la unidad. Además de haber desaparecido del país casi tres a cuatro años, se parece mucho a otro candidato que todavía no llega".

"Yo creo que estos candidatos que después de las elecciones desaparecen y uno no vuelve a saber de ellos durante años, que están más preocupados de lo que pasa fuera de Chile que lo que pasa adentro, uno tiene que evaluar si eso es lo que quiere para presidente. Yo por lo menos no es lo que quisiera para Presidente de Chile", añadió.

Yasna, la candidata "de emergencia"

De Yasna Provoste, candidata de Nuevo Pacto Social, el alcalde Jadue afirmó que tiene una un "muy buena impresión de Yasna. La he tenido siempre (...) Yasna, me acuerdo que hace un par de meses, la esposa del ex presidente Frei la mandó a que se fuera al PC, porque ella dijo que estaba de acuerdo en la primaria con el PC y que no tenía problema porque había trabajado muchas veces con comunistas y nos llevábamos muy bien y nosotros teníamos una percepción similar".

"Sin embargo, en el último tiempo, ha también querido hacer recurso a esta tesis del anticomunismo y ha querido tratar de endosarle a Gabriel que sea acompañado por nosotros. Y hay algunos de su comando que dicen cosas tan burdas como que el partido que participó en la Nueva Mayoría no tiene nada que ver con el de hoy. La verdad que los programas del partido sigue siendo los mismos, las autoridades siguen siendo la misma. Pero pareciera que el comando de Yasna no entiende la diferencia entre el 2016 y el 2020. No cachan lo que pasó el 18 de octubre. No logran percibir cómo cambió Chile ese día después de un largo proceso de acumulación de fuerzas. Y eso es lo que los tiene con un resultado tan magro", dijo el jefe comunal.

"A mí me da la sensación de que hay varios camaradas de su partido y varias camaradas de su partido que tienen unas ganas que a la Yasna le vaya pésimo o al menos que le vaya tan mal como le ha ido a ellos antes, porque esto de no ser capaces de alinearse con una propuesta que viene de la presidenta y esto llama la atención no solo en el caso del cuarto retiro", añadió. "Entonces uno dice bueno, alguien que no logra alinear a su huestes dentro del Senado, ¿va a poder alinear a sus huestes después, cuando necesita aprobar las leyes que propone?", se preguntó.

"Uno no hace una primaria para después desechar el resultado de la primaria. Yo siempre he dicho que no existen las candidaturas de emergencia, ninguna, ni las de que los que están fuera del país, ni los que andan de paseo fuera el país, ni los que aparecen a última hora. Y yo creo que la candidatura de Yasna, finalmente, también por decisión de ella, apareció como candidatura de emergencia a última hora y había habido una primaria dentro de la DC y habían definido una candidata", dijo.

El no "independiente" Sichel

El alcalde Jadue, para hablar de Sebastián Sichel (Chile Podemos +) criticó su definición de "independiente". "De verdad, lo digo con mucho respeto, es un invento, un invento de una encuesta metodológicamente muy cuestionable. Hoy día casi no hay encuestas que no sean cuestionables en nuestro país. Tal como se infló a la fuerza, se desinfló a la primera de cambio. Yo creo que la derecha sacó muy mal los cálculos, abandonaron a un candidato. Le dieron la espalda. Finalmente no da el ancho. Yo creo que hay que entender muy bien cómo funciona la política en el mundo de las candidaturas. Entonces uno no puede patear en el suelo a los mismos con los que va a gobernar después".

"Uno la verdad es que pocas veces se sabe lo que piensa un independiente. Pocas veces sabe lo que un independiente tiene como proyecto país y tampoco sabe dónde ir a cobrar cuando el independiente le falla. Por eso creo en la necesidad de tener un sistema de partidos fuerte, robusto, en donde efectivamente sea un proyecto colectivo y no proyectos individuales los que pesen en la política. Pero además los independiente, que yo considero independientes, no son aquellos que han estado en varias militancias políticas y que después se salen para quedarse como independiente. Yo creo que son los que nunca han militado. Él tiene un pasado bastante conocido en la Concertación de Partido por la Democracia y después se va derechizando y termina en Chile Vamos. Pero efectivamente, yo no sé si eso da para reconocerlo como un independiente. Yo tengo distancia sobre el concepto de independiente", afirmó.

El análisis de Artés

Jadue también tuvo tiempo para analizar a otro de los candidatos presidenciales, Eduardo Artés (Unión Patriótica). "Yo conozco a Eduardo Artés hace décadas. Además, él tiene una historia de solidaridad permanente, es un hombre muy internacionalista. Tiene una solidaridad con la causa palestina que nos ha hecho encontrarnos más de alguna vez. Le tengo bastante aprecio y cariño, pero él tiene un proyecto que hoy día yo no puedo compartir", dijo.

Sobre esto último, añadió que "nosotros (el PC) hemos hecho una tremenda autocrítica acerca de lo que fue la experiencia soviética. Hemos hecho una tremenda autocrítica de lo que fue el período de Stalin".

"Hay una discusión muy profunda. Y entonces hoy día, de una u otra manera, querer validar o presentarse como estalinista es algo que al menos en el Partido Comunista hoy día ya nadie entendería. Creo que que hay juicios críticos sobre la historia de la experiencia de izquierda en el mundo, no solo europeas, latinoamericanas, sino que de todas partes del mundo, desde el mundo árabe, que yo creo que tienen que indicar un aprendizaje para todas las fuerzas de izquierda. O sea, las fuerzas de izquierda tienen que ser capaces, sobre todo para mirar el futuro, de ser autocríticos sobre las experiencias que finalmente fracasan. Entonces, pensar que proyectos fracasados, que no logran cumplir sus propios objetivos, que terminan de una u otra manera traicionando alguno de sus principios fundantes, puedan ser exitosos, puedan ser loables hoy. Yo creo que ahí somos más autocríticos de la historia, de la experiencia, que han sido inspirada en nuestra forma de pensar", dijo.

La candidatura "no muy seria" de Parisi

Sobre el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, Jadue se lo tomó con humor al principio, al decir de forma irónica que su nombre "le suena, pero está fuera de Chile". Después recordó que en su primera aventura presidencial, a Parisi le consultaron con quién iba a gobernar, y él propuso a Jadue como ministro.

"A mí me sorprende mucho que alguien que no le interesa Chile, que está permanentemente fuera, que además tienen los problemas que tiene, o sea una deuda de pensión alimenticia en este país, cuando se acaba de aprobar el Registro Nacional de deudores de pensión. Hay que ver si en el registro está el candidato presidencial porque debe, y debe una responsabilidad tan grande como la de hacerse cargo de lo hijos que uno procrea. Me llama la atención, pero no me parece muy seria la candidatura", dijo.

Programa de Boric coincide en un 95% con el programa de Jadue

Finalmente, sobre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, Jadue dijo que sus programas son coincidentes en un 95%. "Quiero hacer una observación. El programa ya tenía más de un 70% de coincidencias antes de la primaria. Por lo tanto, lo que hace es considerar elementos que nosotros teníamos presupuestado en nuestro programa y que Gabriel no lo había considerado, sobre todo, creo yo, debido a las diferentes historias que tenemos. Por ejemplo, una mejora significativa de la reforma del mundo municipal. Claro, porque Gabriel viene del mundo parlamentario y tiene una tremenda trayectoria como dirigente estudiantil y como diputado. Pero efectivamente no tenía esta experiencia y eso nosotros efectivamente lo incorporamos", dijo.

"Es una respuesta absolutamente honesta a gente que nos plantea, me plantea a mí, de los que votaron en la primaria por nosotros, alguna desconfianza sobre el cumplimiento del programa y nosotros decimos mira, nosotros somos lo avales. Tenemos plena confianza en que Gabriel tiene toda la voluntad. Pero claro, también hay que ser absolutamente honesto, porque eso está sacado de contexto, porque esto también depende de que todos los que vamos a votar por nosotros, por Apruebo Dignidad, por Gabriel, acompañen la votación con una votación absolutamente mayoritaria en la parlamentaria. Porque de nada sirve tener a Gabriel de Presidente si no tenemos un Parlamento que vaya igualmente comprometido con el programa de Apruebo Dignidad y que encabeza hoy día Gabriel. Y para eso necesitamos también tener una banca de diputados y senadores de la República para poder materializar en leyes los cambios que va a mandatar la Constitución y que efectivamente van a empezar a cambiar este país", añadió.

¿Qué partes de su programa no están presentes en el de Boric? "Hay algunas medidas que son concretas. La reforma municipal nuestra era más profunda aún y tenía más financiamiento. Y otra, sobre todo en el tema de financiamiento, es una reforma que para mí es fundamental en el futuro y que vamos a seguir empujando desde todos los espacios donde estemos, que es el salario y el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico. O sea, aquí nadie puede explicar por qué alguien que hace trabajo doméstico fuera de la casa vale 500 mil pesos, pero dentro de tu casa vale cero. Cuando la sociedad en su conjunto es la que se beneficia de este trabajo y yo creo que ahí está una de las principales brechas".