Convencional Felipe Harboe analiza la carrera presidencial a días de la primera vuelta: "Creo que tendríamos serios problemas de gobernabilidad" si gana Kast

A pocos días de la primera vuelta, la carrera presidencial está al rojo vivo. En los últimos días, los focos han estado puestos en el candidato del Frente Social Cristian, José Antonio Kast, y en el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. De acuerdo a los últimos sondeos, ambos podrían medirse en la segunda vuelta.

En entrevista con Biobío, el convencional Felipe Harboe habló sobre el escenario político a pocos días de las elecciones presidenciales, y analizó el panorama nacional de un eventual gobierno de José Antonio Kast. "Yo creo que evidentemente tendríamos serios problemas de gobernabilidad" si gana el líder del Partido Republicano.

En esa línea, argumentó que "estamos hablando de una persona que probablemente no va a tener una representación parlamentaria, y si la tiene va a ser tremendamente escasa, y por tanto todo su esfuerzo va a estar concentrado en la organización del Ejecutivo y va a tener que sentarse a negociar con una oposición que va a ir desde la UDI o RN hasta el PC y los representantes que estén ahí. Entonces, creo que no hay garantías de gobernabilidad y eso es un problema".

"¿Qué es lo que observo yo? Y esto lo digo no desde el político sino que más bien desde un análisis: lo que podría ocurrir es que tengamos altos niveles de enfrentamiento social, en la calle, porque van a haber algunos que no van a tener freno. Recuerda que hay algunos que han incentivado estas luchas todos los viernes. Por tanto, con un gobierno de Kast probablemente no se van a querer frenar, y eso va a significar que se produzcan más enfrentamientos entre la fuerza pública, que va a estar mandada por las autoridades de gobierno de Kast, con los manifestantes o violentistas", sostuvo el ex senador PPD.

Asimismo, consideró que "el país no merece el nivel de polarización que estamos viviendo. Los presidentes y liderazgos de los partidos de la centro izquierda son los principales responsables de una eventual derrota en primera vuelta de la candidata Yasna Provoste, en razón que debieron haber participado de una primaria legal y abierta para expresar a la ciudadanía sus planteamientos".

Su análisis sobre un posible gobierno de Boric

El convencional también manifestó sus inquietudes sobre un eventual gobierno de Gabriel Boric. A su juicio, "creo que el país va a estar profundamente polarizado y eso es un problema".

Sin embargo matizó sus dichos, indicando que "va a depender de con quién pretenda gobernar Boric, porque si la hegemonía la va a tener el partido comunista, va a tener un problema serio, sobre todo pensando en la última declaración de Daniel Jadue cuando dice que mientras en Chile exista esta desigualdad, Chile no va a ser ni pacífico ni seguro. Eso es una amenaza de violencia y yo creo que si Boric quiere ser Presidente de la República no puede permitir que personas que lo apoyan estén planteando algo así, porque evidentemente eso genera incertidumbre".

Harboe reconoció que su candidata para estos comicios es Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), y admitió que ante un eventual escenario en que tenga que votar por Boric en segunda vuelta, dijo que "es difícil. Tengo que pensarlo muy bien y dependería de cuáles sean las definiciones estratégicas, cuáles sean las alianzas que vaya a privilegiar en una segunda vuelta, y si es que establece algunos principios básicos en su programa. Pero hoy día, con la actual hegemonía del partido comunista y un programa que tiene más bien ribetes que no son explicables desde el punto de vista de la economía, me parece que sería muy difícil para mí participar de un proceso como ese".

"Sichel fue un invento de un grupo de poder"

En relación al candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, Felipe Harboe dijo que "fue un invento de un grupo de poder, que tenía una historia o un relato atractivo por el tema familiar, pero creo que lo sobreexplotó. Le faltaba consistencia y giró en torno a un liderazgo que no tenía. Una cosa es ganar una primaria y otra cosa es ser un líder. Y cuando amenazó a los candidatos de su coalición de no apoyarlos, ellos respondieron que ‘ningún problema, nosotros tampoco’. Y se desinfló, se cayó. No tenía mayor sustento porque ninguno de los partidos lo siente como propio".

Además sostiene que el desfonde de Sichel no fue capitalizado por Provoste, lo que a su parecer "es un problema, porque los estrategas de la campaña de Provoste la intentaron poner más a la izquierda para disputarle votos a Boric, lo cual no tiene ninguna lógica, porque el voto de Boric es un voto más duro, es un candidato que no se está desfondando, y adicionalmente pensemos que si el PPD y el PS quieren transformarse en una especie de copia del FA, sólo recordarles que en general, la historia política nacional e internacional, entre el original y a copia, la gente siempre eligió al original".

"ME-O perdió la novedad"

En cuanto a Marco Enríquez-Ominami, dijo que "perdió la novedad. Ese es el problema de Marco Enríquez-Ominami. Yo creo que fue atractivo mientras era la novedad, pero esa novedad que tenía en 2009 la tiene hoy día Boric, probablemente, y por lo tanto no resulta tan atractivo desde el punto de vista de los números. Esto, a pesar que es el que tiene mejor experiencia desde el punto de vista comunicacional".

Respecto a sus dichos sobre que Kast está subiendo mientras Provoste y Boric van en picada, Harboe consideró que "cada uno tiene sus características, alguno puede gustarte legítimamente o no, pero creo que es una mala señal estar calificando al otro, más que proponiendo cosas propias. Pero yo creo que (lo que dice ME-O) es un hecho objetivo de la causa, yo creo que Marco Enríquez-Ominami no equivoca cuando uno mira las tendencias, y claro, los hechos de violencia y la no condena a la violencia de parte del mundo de centro-izquierda y de la izquierda, le da un espacio y cancha a José Antonio Kast donde juega muy cómodo, y eso es un problema".