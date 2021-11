La Semana Política analizó el caso Kast y el peligro de la desvalorización de los programas presidenciales

A 4 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 21 de noviembre, La Semana Política en El Mostrador analizó las claves de estos comicios con los académicos Cecilia Osorio, directora del magister de Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado e integrante de la red de Politólogas, y Claudio Fuentes, de Plataforma Contexto y la Universidad Diego Portales.

Un escenario de polarización política que confronta a dos modelos en disputa, en el que ha aflorado un lenguaje violento como nunca antes en campaña, y donde ha quedado en toda evidencia la desvalorización de los programas son algunos de los ingredientes de la carrera donde participan José Antonio Kast (Partido Republicano), Sebastián Sichel (Chile Podemos +), Franco Parisi (Partido de la Gente), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Marco Enríquez –Ominami (Partido Progresista), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Eduardo Artés (Unión Patriótica).

Entre los elementos de esta campaña, Fuentes identificó en primer lugar “la polarización política, no tanto social como otros colegas han planteado”. “Hay dos modelos en disputa que se plantean en la esfera política. Por un lado, una postura que derivó en una cercanía con el pinochetismo, valores conservadores, defensa radical del modelo, sin Estado, anti nueva Constitución, por el rechazo, y una postura de la izquierda que plantea revisar el modelo económico, de sustentabilidad ambiental, relaciones de género”, ejemplifica.

En este escenario, indica, se ha desarrollado una campaña donde se instaló “súper rápido un lenguaje político, violento, con mucho adjetivo calificativo, y que está muy exacerbado por las redes sociales” y que refleja “una pérdida de valores cívicos mínimos”.

“Y no solo ha sido violenta entre los candidatos, sino también hacia un otro, como hacia los inmigrantes o los pueblos originarios”, acotó Cecilia Osorio. “Eso me parece uno de los puntos más peligrosos o preocupantes hoy. Esa deshumanización, esta construcción de un otro que me genera miedo y que es el causante de problemas públicos, que sabemos que no son causantes, ha surgido en este debate y eso me aparece súper preocupante. Uno lee las preocupaciones de intelectuales previo a que ganara Trump y hay cosas que están ocurriendo acá y no ocurrían en campaña anteriores”, indica.

Otro punto a analizar, señala el académico de la UDP, es lo “desvalorizado el rol de los programas”. “Son como la palabra escrita, el compromiso, pero esto de que las candidaturas vayan cambiando el programa, que lo que se entrega al Servel no es lo mismo que está al final para la campaña, o que si cambia el escenario lo puedo cambiar. Esa noción, que de hecho Kast lo planteó en el debate, lo encuentro peligrosísimo y es la puerta abierta al populismo más barato, es una relativización”, indicó.

En este contexto, hacer cálculos es arriesgado, admiten los analistas, porque todo depende del tipo de elector que se levante a votar ese 21-N.

Para la académica de la UAH, “estamos en un escenario arriesgado y súper fluido para hacer proyecciones” y si bien hay situaciones “de Macondo”, como la postulación a distancia de Franco Parisi, “dudo que no pase nadie de la derecha, dado que tenemos una dispersión muy alta de siete candidatos”.

Fuentes, en tanto, descarta un escenario con la derecha fuera de segunda vuelta. “La elección presidencial no es lo mismo que las elecciones de la Convención, hay muy poco espacio para los independientes, no creo que terminemos con Parisi y Boric en segunda vuelta, dudo que pase eso”, asegura.

De acuerdo a su visión, “la moderación en este tiempo no está vendiendo tanto, y eso ha llevado a extremar las posiciones, y no estoy seguro que un solo debate haga colapsar una candidatura”.

Factor debate

Justamente el último hito fuerte de esta campaña fue el debate Anatel de este lunes, donde se vio a un Kast desdibujado y a un Sichel fortalecido, pero cuyo efecto práctico en términos de votos es relativizado por los académicos.

“El votante decidido previo a un debate no modifica su voto. El votante duro de Kast, independiente de su desempeño mucho más débil en este último debate, no creo que mueva su voto. Lo que sí creo que puede ocurrir este voto de un elector que no tiene tan claro entre Kast y Sichel y puede ser que algunos se pasen a Sichel”, comenta la académica de la UAH.

Para Fuentes, “los debates son fenómenos reafirmadores, ves lo que quieres ver, es muy difícil que cambie el votante. Puede que llegue a cambiar el votante indeciso, pero además no lo vamos a saber, porque las encuestas que tenemos están sesgadas, no son tan confiables. Si Kast saca el domingo el 18% y las encuestas le daban 35%, van a decir que es culpa del debate, pero no lo sabemos, porque ese 35% que está marcando hoy no sabemos si es real o producto de un sesgo. Lo que sí es interesante es que el debate fue visto por mucha gente y la gente toma la decisión más tarde”.

En cuanto a la figura de Yasna Provoste, Osorio comenta que “su campaña ha sido débil en términos de convocar, y si bien ha tratado de marcar posiciones con su programa, no me queda tan claro si a río revuelto va a emerger el centro”.

Depende del votante

Todo va a depender de quienes van a ir a votar el domingo, acota. “Si va mayor población de mayor edad a votar, que quizás no fue en las últimas elecciones por estar en pandemia, podría favorecer a Kast y Provoste. Y si los jóvenes se levantan a votar, vendría a confirmar la tendencia del plebiscito, y eso podría favorecer a Boric y Sichel”, indica.

Fuentes complementa lo anterior, señalando que “las elecciones se juegan en el tipo de gente que vaya a votar, eso es bien importante. Antes hablamos de cuanta gente se va a movilizar, pero sabemos que no es la cantidad solamente. En el plebiscito fueron a votar más sectores populares la pregunta es si eso va a verificarse en esta elección, o fue una excepción el plebiscito”.

Otra clave son las elecciones parlamentarias, “porque el tipo de Congreso que se elija va a tener un impacto muy fuerte en la instalación de la nueva Constitución. Imagine que le vaya a bien a la derecha y tenga el 30-40% en el Congreso. Hay un vínculo entre la Convención y el Congreso, por lo tanto las elecciones parlamentarias son muy relevantes”, finalizó Fuentes.

Acusación contra Piñera

Otro gran tema de la semana fue el rechazo del Senado a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera. Y si bien era un resultado “escrito”, dado el quórum exigido, los especialistas coinciden en que el hito estuvo en la votación en la Cámara de Diputados, más que en el trámite en la Cámara Alta.

Para Cecilia Osorio, “hay una carga no solo simbólica”, porque la aprobación del libelo en la Cámara “quedará en los libros”. “No sé si es la derrota mayor” de la administración Piñera, “pero sin duda viene a terminar de remachar los últimos meses de un gobierno que viene debilitado hace mucho tiempo ya”, indicó.

El resultado de la votación en el Senado se da también en un contexto donde tenemos una figura de un Presidente “irrelevante”. “Se sabía el resultado pero hay una sensación que nunca pudo remontar el Presidente de que efectivamente está condenado a la irrelevancia desde el punto de vista político y la opinión pública. Usualmente al final de su mandato los gobiernos tienden a subir, pero este gobierno no lo logró y es muy difícilmente que lo logre”, sostuvo por su parte el académico de la UDP.

Este tema está ligado al debate sobre el “legado” de este gobierno, un tema que La Moneda intentó reinstalar tras el consejo de gabinete de esta mañana. Según aclara Cecilia Osorio, lo cierto es que hay “un pato muy cojo”, de “un Gobierno que no supo asumir la crisis política desde el estallido en adelante, pudiendo haber reaccionado de otra manera, con indolencia en materia de derechos humanos, y donde lo único positivo que destacaría es la vacunación ante la pandemia”.

Claudio Fuentes suma a esto el proceso constituyente en marcha, que “el Gobierno nunca apoyó y le pone trabas, y eso lo deja también con un mal legado. Es un Gobierno que vacunó a todo Chile pero que no logró resolver los problemas sociales”.

Escuche el audio del programa acá: