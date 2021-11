Oposición buscará “sanciones ejemplares” en Contraloría contra el ministro Juan José Ossa por sus declaraciones contra la candidata Yasna Provoste a quien acusó de “buscar la inestabilidad”

A días de las elecciones de este domingo 21 de noviembre, la fórmula del intervencionismo electoral vuelve a instalarse en la carrera presidencial, esta vez tras unas duras declaraciones del ministro de la Segpres, Juan José Ossa contra la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

"A Provoste no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral", dijo el titular de la Segpres, tras la votación de la acusación constitucional en contra del Presidente, que pese a la unidad de la oposición fue rechazada en el Senado por falta de quórum.

Ossa focalizó sus cuestionamientos en la expresidenta del Senado, quien votó a favor del libelo con una ácida crítica hacia La Moneda, y la acusó de promover “la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso”. “Ella hizo todo lo posible para que no se votara ese proyecto en estos días justamente porque la ponía en una situación incómoda", dijo aludiendo al proyecto a favor de los presos del estallido.

Los dichos de Ossa activaron la inmediata respuesta de la oposición, que anunció un nuevo oficio a la Contraloría para investigar la situación, que se suma a la reprimenda que el ente fiscalizador dio al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, también por declaraciones contra Provoste y el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, culpándolos de la violencia ocurrida en el aniversario del 18-O.

A juicio del diputado DC Gabriel Silber, “son francamente inaceptables las declaraciones del ministro Ossa contra la candidata Yasna Provoste, más aún cuando la propia Contraloría acaba de rayar la cancha respecto al deber de prescindencia del punto de vista electoral”.

Silber hizo alusión así al dictamen de Contraloría en el caso de Galli, y donde el organismo que encabeza Jorge Bermúdez estableció que “procede que dicha autoridad, en lo sucesivo, se abstenga de emitir declaraciones u opiniones con las características antes puntualizadas, a fin de evitar situaciones como las analizadas”.

A juicio del diputado DC, lo de Ossa “es nuevamente un acto de intervencionismo por parte del Gobierno, y le exigiremos a la Contraloría más que un llamado de atención, sanciones ejemplares respecto de este ministro que viola dictámenes y viola las leyes en materia de neutralidad por parte del Gobierno”.

Vea las declaraciones del diputado Silber:

Cabe consignar que las acusaciones de intervencionismo electoral por parte del Gobierno también ha tenido otros episodios recientes, como la difusión en redes sociales del documental titulado "Violencia y Mentiras", que apunta al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y a Yasna Provoste como responsables de los hechos de violencia, y que fue compartido en redes por el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast y el jefe del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet.

La polémica en este hecho fue que detrás de la producción estaba el director de comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), más específicamente Juan José Bruna, lo que también motivó una presentación ante Contraloría por parte de diputados de oposición.

Y otro episodio que también causó el pronunciamiento de la Contraloría fue el caso de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y sus instrucciones a funcionarios de la repartición para apoyar la candidatura parlamentaria de su pareja, Christian Pino, postulante en cupo RN a la Cámara en el distrito 8, y que el ente de control consideró que “vulnera la probidad administrativa”.