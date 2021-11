La verdad es que puse este título “¿Nos volvimos locos los chilenos?, segunda parte” –en alusión a mi reflexión de hace sólo una semana-, porque los resultados de ayer darían para escribir un nuevo tratado de psiquiatría acerca del comportamiento de los chilenos. Hace apenas nueve meses, se elegía una Convención que reflejaba el rotundo 80% obtenido en el plebiscito, con lo cual –a su vez- se encauzó el estallido social del 18/0. Sin olvidar que estamos terminando de vivir 16 largos años entre la bipolaridad de Bachelet –Piñera. Dos personajes que hablan de las dos almas que parecen cohabitar en los chilenos: uno católico, de derecha, rico, estudiante en Estados Unidos, v/s la otra atea, de izquierda, de clase media y que vivió en la ex RDA. Algo no está pasando que nos volvimos locos, o al menos, tenemos que asumir una incoherencia muy preocupante.

Ya tendremos tiempos de decantar las consecuencias políticas de una elección en que la ex Concertación y ex Alianza por Chile –sus nombres originales- inició su funeral después de 30 largos años en que se disputaron alternadamente el poder, en lo que en lenguaje de ME-O sería “un duopolio”. Porque anoche, se inició un nuevo ciclo en que, por un lado, la expresión de extrema derecha y el debutante Partido de la Gente –una versión light de lo que fue hace unos meses La Lista del Pueblo y antes el Frente Amplio- le dieron una verdadera bofetada a los bloques tradicionales, esos que por años capitalizaron la “administración” de la transición. Décadas con sus parlamentarios instalados en el Congreso –varios terminaron un ciclo de 30 años de “servicio público” ayer-, repartiéndose cargos y pensando que esto sería eterno, como los Demócratas y Republicanos en EEUU.

Tanto Kast como Boric, deberán replantearse sus programas, ampliar la mirada y negociar si quieren alcanzar el poder, y claro, tratar de buscar el centro. Sin duda, quien más “concesiones” deberá hacer es Kast, porque la verdad es que su programa original –ese que lo descolocó en el último debate y no fue capaz de explicar- plantea reducir el Estado eliminando ministerios, despidiendo a 30.000 empleados públicos, impugnar la ley de despenalización del aborto, privatizar Codelco, entre otros. Esa es su propuesta real al país, esa que pasó desapercibida por el foco en la seguridad ciudadana, su posición radical para enfrentar la migración y la violencia en La Araucanía, algo que Sichel muy poco podía mostrar siendo en representante de un gobierno que fracasó rotundamente en esos temas.

Si ME-O tuvo un acierto –que además logró su propósito y quedó con buena capacidad de negociación al subir su votación y lograr, inesperadamente, 8 diputados- fue frase del “Dr. del Miedo”, porque la verdad es que JAK –que tuvo una muy buena campaña y es por lejos el ganador de esta primera fase- alcanzó el primer lugar gracias a su brutal relato, y por supuesto, la pésima partida de Sichel que lo hizo cometer errores propios de su soberbia. Pero el factor clave en este mes será Parisi, la sorpresa y batatazo de ayer. Porque aquí sí, la locura de los chilenos se vio en todo su esplendor. Un candidato que no pisa suelo nacional hace dos años, que no vino ni para la campaña, que no votó y le debe 207 millones en pensión a sus hijos. Que declaró ante el Servel un sueldo miserable, pese a que Mega mostró ayer su casa en EEUU. Porque más allá de que Parisi demostró el peso de las RRSS y medios digitales, cuesta entender que “la Gente” –su partido obtuvo la impresionante cifra de 8 senadores y 7 diputados- le compre su discurso populista y pase por alto todos los factores mencionados del candidato. Parisi será relevante en la segunda vuelta –es mucho más cercano a Kast, sin duda, aunque diga que no es “de izquierda ni derecha”-, pero será aún más importante en el Congreso, dónde el populismo capitaliza rápido.

Desde hoy se inicia una elección completamente distinta, pero también un ciclo político, en que el populismo pasará a ser relevante, dónde veremos el fin y nacimiento de nuevas coaliciones y pactos, partiendo por el entierro de la Concertación-Alianza, con un parlamento en que nadie tendrá mayoría, pero con nuevos actores que harán más difícil avanzar en los proyectos de cambio social iniciados hace dos años, partiendo por los 14 diputados Republicanos. Pero quizás el signo que grafica mejor nuestra locura es que en la RM tengamos de senadores a Fabiola Campillai, una víctima, y a Rojo Edwards que planteó en su campaña que volvieran las detenciones ilegales en las protestas, lo que hizo recordar a la CNI.