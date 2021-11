Marta Lagos: "Es una amenaza para la democracia que en la segunda vuelta llegue a votar menos gente"

La analista política Marta Lagos se refirió a los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial en la que resultaron electos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), considerando que esta fue "la última elección del viejo ciclo", que los chilenos "no la consideraron importante" y que el hecho de que participe menos gente en la segunda vuelta representa una "amenaza para la democracia".

En entrevista con El Mostrador en La Clave, Lagos sostuvo que "yo creo que esta es la última elección del viejo ciclo. Los chilenos no consideraron que esta elección era importante, y yo creo que los partidos y candidatos fracasaron en convocar al elector más reticente. No creo que en 30 días puedan reactivarlo, eso me parecería un error estratégico comunicacional de parte de los candidatos de intentar llegar a ese votante al cual no pudieron llegar en todo el año. La participación electoral viene baja todo el año".

"Si nosotros tomamos los 7 millones que votaron, y calculamos que van a votar los mismos 7 millones en la segunda vuelta, tenemos 2.859.000 votos la suma de Kast más Sichel, y la suma de Boric más ME-O, más Provoste son 3.164.000. A Kast le faltan 600 mil votos para llegar a los 3 millones 500 que se necesitan para ser presidente, y a Boric le faltan 300 mil. ¿De dónde van a sacar estos candidatos si los dos están en la misma dificultad? Kast está en más dificultad que Boric", agregó la fundadora de Mori Chile.

Al análisis se sumó el analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Fernando Wilson, quien prevé que es posible que exista un alto grado de abstención en la segunda vuelta ante la polarización de ambas candidaturas: "Es una elección nueva donde se van a evaluar conceptos distintos. Comparto que es probable que haya un grado importante de abstención (...) pero en términos gruesos, veo a un Gabriel Boric cuyo lenguaje corporal el domingo (...) no logra desmarcarse del personaje del líder del Frente Amplio (...) sigue hablando de compañeros, de transformación. No está consiguiendo crecer para incorporar al votante de centro asustado por su candidatura".

"El que no se sienta convencido, más aún con el mensaje de un Congreso empatado, lo que hace desde un principio inviable el programa de transformaciones de Gabriel Boric, es un escenario absolutamente abierto, en el cual el que va a ganar es quien logre trasladarse al centro político más rápido", complementó.

Acto seguido, Marta Lagos advirtió que "hoy para la democracia es una amenaza el hecho de que la elección presidencial en la segunda vuelta llegar a votar menos gente". Y en el mismo sentido, sostuvo que "sería tremendamente dañino para el país que el presidente próximo fuera elegido con una cantidad inferior de votos en un momento tan histórico e importante como este".

Por otra parte, Wilson declaró que "la estructuración del nuevo sistema político favorece desde ya a un gobierno de administración. Eso favorece más a Kast, que ha centrado su campaña en este concepto de todo va a estar bien, de recuperar el orden público. Otra cosa es que lo consiga, pero por lo menos lo está proponiendo desde esa visión".

"En un esquema así, la propuesta de Boric queda mucho más golpeada en términos de que al proponer transformaciones que ya no va a poder hacer, la temperatura ambiente de Chile es otra, tiene que mantener la lealtad de sus grupos, y vuelvo a insistir: mientras siga apelando al voto duro, claramente está condenado. Él está demostrando una vocación de minoría", añadió.

"Uno ve un proyecto político (de Boric) que se está enganchando menos rápido que el de Kast", cerró Wilson.