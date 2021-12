Encuesta Tú influyes arroja que Boric saca 13 puntos de ventaja a Kast: Balotaje "cada vez se acerca más al plebiscito del 88”

Trece puntos de ventaja le saca Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) según los últimos resultados de la encuesta DataInfluye, de Tú Influyes, correspondiente al mes de noviembre y justo cuando nos encontramos en la mitad de la campaña de segunda vuelta presidencial.

A los 1790 casos encuestados -correspondientes a 213 comunas, con un margen de error no probabilístico de 2,32%- se les consultó "si la elección fuera el próximo domingo, ¿por quién votaría ud. para presidente de Chile?". Los resultados, entre quienes votaron en la primera vuelta y votarán en la segunda, arrojaron a Boric con un 54% de preferencias seguido de Kast con un 41%.

Boric también lidera, y por idéntico margen, ante la misma pregunta pero si se contabiliza el total del muestreo y no sólo a los que votaron en primera vuelta: 47% vs 34%. Lo importante, más allá de las cifras, es que según Axel Callís, sociólogo y director de Tú Influyes, la tendencia se ha mantenido en esta semana, con cuatro encuestas dando por ganador al diputado.

"Aquí lo hay que quedarse, más que con el número exacto, es con la tendencia general. O sea, acá tenemos ya cuatro encuestas que muestran una misma tendencia, con magnitudes distintas, pero en general la misma tendencia. Y hay que esperar hasta el día sábado, que van a salir seguramente más estudios para confirmar esa tendencia o no. Me da la impresión de que esa tendencia está bien estable, pero yo creo que hay que esperar todavía el voto de Kast. Todavía puede aparecer un voto de Kast mucho más grande, sobre todo después de la franja y el debate", dijo a El Mostrador.

Esta alza en las cifras de Boric -quien terminó segundo en las pasadas elecciones- se ve reflejada, entre otras cosas, en la calidad de la campaña de segunda vuelta, ya que el 40% de los encuestados cree que Boric ha hecho mejor campaña, versus un 31% de Kast.

"Yo creo que hay una percepción de que partió mejor el domingo Kast con el discurso, pero después ha sido en terminó de campaña sumar la presencia de Izkia Siches, de sumar a Marcelo Lagos, sumar rostros que no necesariamente vienen de la política dura. Yo creo que está con mucho más despliegue porque hay muchos más partidos detrás también. El apoyo de la Concertación, en el fondo es muy orgánico, concejales, alcaldes, es decir hay una expresión territorial mucho más fuerte en este minuto que el entrampamiento de Kast. O sea, lo que hizo Sichel ayer es casi una guillotina para Kast porque puso en evidencia justamente lo 9 puntos que hacen la diferencia con todo el electorado. Le evidenció sus puntos débiles a Kast con el documento. Eso no contribuye al fortalecimiento de la candidatura de Kast. El hecho de que se haya ido a Estados Unidos también es un error. O sea, a qué fue. Entonces tenemos una primera semana que partió muy bien el domingo para Kast pero después se enredó con lo de Johannes Kaiser y todo el tema del voto de la mujer, después viene este viaje que en el fondo vuelve con las manos vacías porque aparentemente no hay nada y luego viene este regalo de Sichel donde le evidencia los puntos más débiles de programa de José Antonio Kast. Hasta el minuto la campaña no va bien encaminada", agregó.

En esto influye además las campañas orgánicas que se han gestado en redes sociales para apoyar a Boric, como memes -con el personaje Piolín y Felipe Camiroaga incluidos- los que han marcado la tendencia en estas dos semanas de campaña de balotaje. "Lo que más mueve votos en redes sociales es cuando las mismas personas empiezan a hacer sus piezas gráficas, más que empresas. Yo siempre hablo de este concepto de 'artivismo', que es arte con activismo. Que es que cuando las personas empiezan a generar su contenido porque algo agarró vuelo y se generó una causa. Aparentemente nos acercamos a un escenario bastante de causa. Todos los datos que tenemos en la encuesta hoy en día cada vez se acerca más al plebiscito del ochenta y ocho. Entonces ahí puede haber algo también", explicó Callís.

"Cada vez se acerca más a ese clivaje democracia o no democracia. Más que democracia y no democracia, yo diría que es como avances y retrocesos. Y aparentemente los temas blandos están recobrando vida. El tema del feminismo, las mujeres y todos los temas valóricos están retomando vida en esta nueva campaña porque justamente las debilidades que ha mostrado Kast son justamente en esas áreas", indicó.

Precisamente, el sondeo también analiza otras áreas donde destacan cada uno de los candidatoss: Boric lidera en casi todos los temas, especialmente en empleo (47%), salud (58%), educación (62%) y pensiones (57%). Kast se impone en el manejo del conflicto en la macrozona sur (47%), seguridad pública (47%) y migración (46%).

Lea los resultados completos en el siguiente link.