Subsecretaria de Economía y propuesta de Banco Nacional de Desarrollo: "Es una institución necesaria" y estará ligada al "fortalecimiento de Corfo"

La subsecretaria de Economía del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Javiera Petersen se refirió a la opción de crear un Banco Nacional de Desarrollo. En conversación con El Mostrador en La Clave, la autoridad no descartó la idea, todo enmarcado en el plan de recuperación económica.

“El plan se va detallar los próximos días, yo por ahora lo que les puedo adelantar, que también se han ido mencionando por autoridades de gobierno, es que va tener un foco, como les decía, bien importante en los sectores que no hoy día no se han ido recuperando a la misma velocidad que el promedio de la economía y ahí a lo que respecta nuestra cartera, nosotros estamos viendo bien de cerca todas las medidas de acompañamiento e impulso a las mini Pymes, en particular, viendo de qué manera podemos fortalecer la entrega de créditos, de un buen créditos, a los sectores tradicionalmente no bancarizados, y que han sido especialmente afectados por esta crisis, pero también a quien a quedado un poco atrás de los programas de ayuda que hasta ahora se han venido entregando. Y por otra parte un foco importante en la inversión pública con carácter verde, buscando la generación de empleos de calidad y que al mismo tiempo pueda venir acompañada de inversión privada, de tal manera de poder hacer grupos como bien importantes de catalización de inversiones para poder así recuperar la economía en regiones, de manera armónica y empezando a ver ciertas orientaciones estratégicas que justamente conversan bien con cuáles son los nichos de competitividad que nuestro país debiese potencia”, dijo.

En esa línea, dijo que "como gobierno entregamos un programa y diseñamos políticas en función del programa, que avancen a la construcción de este nuevo modelo de desarrollo que pueda responder no solamente a esta desaceleración a mediano plazo de nuestra economía, sino que también a las brechas sociales, medioambientales y salariales que tienen nuestro país, que esta nueva matriz productiva que queremos construir deben ir a saldar”.

Al ser consultada por algún cambio a las funciones de la CORFO, Petersen dijo que "eso está bien ligado a nuestra propuesta de Banco Nacional de Desarrollo, que es una propuesta que está al centro de la nueva institucionalidad del Fomento Productivo que nosotros queremos entregarle al país para poder hacer todos estos desafíos”.

“Acá lo importante a entender del porqué el Banco Nacional de Desarrollo es una institución necesaria y como esto va estar en completa relación con el fortalecimiento de CORFO como agencia del fomento productivo, es que los mercados financieros y la banca privada, no suelen entregar un buen financiamiento para los proyectos de transformación productiva o proyectos de innovación orientados a objetivos de interés público", agregó.

"Lo relevante a entender es que estas actividades necesitan un financiamiento paciente, es decir, un instrumento de crédito que tengan buenas condiciones y que hoy día no se están entregando en el mercado”, añadió.

Por esto, nace esta propuesta, la que está "caracterizada por ser una empresa estatal que va tener un directorio independiente y también especializado en temas financieros, con una gobernanza que nos permita desacoplar las políticas de fomento productivo de los ciclos políticos, porque nosotros entendemos que las políticas de desarrollo deben entenderse como políticas de estado”.

“En ese sentido CORFO pasaría a ser una agencia de fomento productivo fortaleciendo justamente su carta de fomento, conversando y estando totalmente coordinados con el banco nacional de desarrollo, que empezaría a jugar plenamente las funciones de la intermediación financiera en post de esta transformación productiva”, cerró.