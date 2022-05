“Mataron al Tribunal Supremo con sus bajezas”: Mario Desbordes es castigado por RN y arriesga un año de suspensión de militancia

Mario Desbordes vive momentos complejos en Renovación Nacional. La otrora ex carta presidencial de su partido ha sido, precisamente, muy crítico con éste y con la actual directiva, por lo que ha sido castigado con "censura por escrito" y con la posibilidad real de que se suspenda su militancia por un año.

De acuerdo a Emol, estos castigos provienen de unas críticas que hizo Desbordes al Tribunal Supremo (TS) del partido difundidas por haberlo sancionado debido a que apoyó a un candidato a la alcaldía de Colina que iba fuera de la coalición Chile Vamos.

"El supuesto juez es un abogado de la oficina de Carlos Larraín. Me sanciona por haber apoyado un candidato (…) que no era el del pacto y hay un acuerdo de la comisión política que permite ese apoyo”, respondió Desbordes en una entrevista el año 2021 a radio Bío Bío. “De hecho hay videos de Diego Schalper y la vicepresidenta (Catalina) del Real haciendo lo mismo porque teníamos un acuerdo de comisión y lo que hace este juez absolutamente parcial, de juez no tiene nada… Le pedí que se inhabilitara varias veces. No lo hizo. Y como dice el Bombo Fica ‘sospechosa la cuestión"”, agregó Desbordes. Tras ello apuntó su mira contra el diputado Tomás Fuentes.

Por tal motivo, los denunciantes de Desbordes, entre los que se encuentra el ex subsecretario del trabajo, Carlos Jara, y el actual director del Instituto Nacional de Estadísticas en Biobío, Horacio Galaz, lo llevaron al TS de RN por estos cuestionamientos y otros realizados a la Directiva Nacional liderada por el senador Francisco Chahuán, actual presidente, y al diputado Diego Schalper, el vigente secretario general.

Entre las pruebas de esta últimas críticas, hay un video en donde Desbordes dice que RN mató "el Tribunal Supremo con sus bajezas. Podrían haber conseguido un denunciante con buenos antecedentes eso sí, no un traicionero que apoya candidatos de otros partidos contra los RN", y agregó "pero, en fin, nada se puede esperar de esta parodia de Tribunal".

En la resolución del TS, dicen que las palabras de Desbordes en el video "son claramente imprecisas y poco afortunadas (…) asumiendo que el Sr. Fuentes tendría, por el solo hecho de decirlo, el supuesto control del Tribunal, de a lo menos "4 miembros" como dice el audio original, a lo que el mismo Sr. Desbordes aumenta a "5 integrantes", menoscabando y poniendo en tela de juicio la independencia e imparcialidad del mismo".

Según el informe de resolución del TS, en su defensa, el también ex ministro, asegura que la denuncia en su contra fue "orquestada por la Directiva" del partido, nombra a los denunciantes como "ágiles sabuesos" y como "supermanes internos estaban escondidos debajo del catre".

En ese sentido, el Supremo de RN sentencia que Desbordes vulneró el "Código de Conductas" de RN "transgrediendo los principios de democrática discreción el disentimiento, buena fe, serenidad y lealtad, y especialmente de afecto partidario" y de "supermanes internos estaban escondidos debajo del catre", por lo que la posibilidad de suspender su militancia será efectiva si se eleva al Pleno del TS.