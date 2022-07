Partido Radical lamenta presencia de militantes en grupo "Centroizquierda por el Rechazo" y llama a votar Apruebo

El Presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, lamentó la presencia de radicales en el denominado grupo de "Centroizquierda por el Rechazo" y que este sábado se dieron a conocer a la opinión pública.

El timonel destacó que el Partido Radical es una colectividad que desde su fundación hace 158 años, estuvo en la vereda de los cambios sociales y que esta no será la oportunidad para optar por un camino diferente.

“Lamento en lo personal que haya radicales que hayan conformado ese movimiento y lo lamento porque el punto de partida no debe estar en la Constitución del 80. Una Constitución que ya quedó deslegitimada con el Plebiscito del 2020, una Constitución que amparó la violación de los Derechos Humanos, la falta de oportunidades y por supuesto las desigualdades”, señaló el timonel radical.

Cubillos destacó que el próximo 11 de agosto debe realizarse el Consejo General de la colectividad para ratificar institucionalmente la opción “Apruebo”.

"No me cabe duda que el radicalismo en su Consejo Nacional va a adoptar el votar Apruebo, porque el Apruebo une a Chile, nos permite avanzar en las transformaciones que requiere nuestro país entregando dignidad, democracia, regionalización, paridad, respeto al medio ambiente y a los derechos fundamentales. Por eso no me cabe duda que el radicalismo estará en su Consejo Nacional por esa opción y por eso los invito votar Apruebo para unir a Chile", cerró.

Colectividades y figuras políticas lanzaron la plataforma "Centroizquierda x el Rechazo"

La iniciativa busca "reivindicar el derecho a elegir esta opción de quienes están por una nueva Constitución, pero no por la que propuso la Convención Constitucional". En el lanzamiento participaron las agrupaciones "Amarillos por Chile", "Una que nos Una", "Ni esta ni la Anterior, "Rechazo por una Mejor" y "Movimiento Proyecta", como también figuras de la DC y el Partido Radical.

El representante de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, explicó a la prensa que "ojalá el Rechazo sea lo más plural posible, nosotros somos respetuosos de todos los sectores. Pero nuestro Rechazo no es un Rechazo de derecha, nosotros somos parte de una historia que derrotó a la derecha en la dictadura militar, en la transición a la democracia. Nuestro Rechazo es un Rechazo distinto, es un Rechazo que viene de otra historia".

Desde el PR, el expresidente de la colectividad, Carlos Maldonado defendió la plataforma de coordinación política y social y señaló que "es de quienes votamos NO el 88, Apruebo el 2020, y esta vez votaremos Rechazo, porque queremos una nueva Constitución, pero una buena, que funcione bien, que nos una, no que nos divida".

"Acá estamos, desde la centroizquierda, ratificando nuestro compromiso por el Rechazo, para darnos una nueva oportunidad de lograr en unidad una buena nueva constitución para Chile", añadió el senador DC Matías Walker.







La senadora Ximena Rincón (DC) también se pronunció al respecto: "Porque dimos la pelea por recuperar la democracia y le dijimos que No a Pinochet, porque nos desplegamos para que ganara este proceso de nueva constitución y porque lo que nos proponen desde la CC nos divide y no construye la Casa De Todos vamos a decir que No el 4/9 votáremos Rechazo".

Por su parte, los exconvencionales Beatriz Sánchez y Benito Baranda se sumarán esta tarde a las "Dos Millones de Casas por el Apruebo", desplegándose en la comuna de Puente Alto. Esto con la finalidad de combatir la desinformación tras detectarse panfletos con información falsa en Puente Alto y que fueron localizados con el logo de la Convención también en Los Ángeles, Talca y Curicó.

"Lo que más se repite, y que aprovecho de decir que es totalmente falsa, es que a la gente le van a quitar sus casas. Es súper bueno poder hacer puerta a puerta para ir aclarando todas las falsedades y la desinformación que se vaya instalando, incluso de esta manera tan perversa, tan nefasta, ocupando el logo de la misma Convención Constitucional para asustar a las personas, así que sí va a permitir además poder llegar con información verídica", indicó la exconvencional Beatriz Sánchez.