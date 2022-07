Piden al Gobierno que se pronuncie tras comunicado que afirma que la CAM se tomó siete fundos de forestales en Angol

Un comunicado dirigido "al pueblo nación mapuche y a la opinión pública nacional e internacional", afirma que este sábado 30 de julio, en la comuna de Angol, junto a la comunidad María Cayulleo, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) ha iniciado un proceso de "recuperación territorial" en siete fundos pertenecientes a empresas forestales.

Según la misiva firmada por la organización mapuche armada, esta "reivindicación territorial", a solo días de la aprobación de una nueva prórroga del Estado de Excepción en la zona, abarcaría aproximadamente unas 5.000 hectáreas. Y los lugares tomados serían el fundo Chequen y Santa Marina de Forestal Mininco, fundo San José de Trintre de Forestal Arauco, fundos Santa María y Santa Guillermina de Forestal Cautín, fundo El tesoro de Forestal Comaco y el fundo El Porvenir del “acaudalado latifundista Vásquez".

El objetivo de la CAM, de acuerdo al escrito, es "iniciar un proceso de restitución definitiva de los predios demandados". Esto, según la agrupación liderada por Héctor Llaitul, se realizará a través de "la resistencia y el control territorial, iniciándose distintas actividades productivas y la reapropiación constante de los recursos de las tierras ahora en manos mapuche, además acciones de autodefensa - resistencia destinadas al desalojo definitivo de las forestales del sector".

La CAM además hace un llamado a las comunidades mapuche en distintos puntos del sur del país, y particularmente a las zonas en conflicto, "a estar atentos y acompañar este significativo proceso de recuperación territorial y reconstrucción político-cultural".

El comunicado de la agrupación radical, en línea con sus planteamientos político-estratégicos, sentencia que "las expresiones del capitalismo y colonialismo hoy continuan reproduciéndose en nuestras tierras, y aunque quieran disfrazarlas de un 'progresos sustentable' típico de las nuestras pseudoizquierdas, las seguiremos combatiendo por todo el territorio". Y agrega: "muestra de eso, es como con el Estado de Excepción se han elevado las exportaciones forestales y el extractivismo en el Wallmapu, así como la represión y criminalización mediática y política de las organizaciones revolucionarias mapuche, mientras la clase política y la Convención Constituyente se llenen la boca hablando de plurinacionalidad y otros inventos neoliberales".

"¿Tendremos al menos una declaración del Gobierno respecto de esta declaración?", cuestionó la senadora Ximena Rincón (DC), a través de Twitter, junto al documento. Aunque luego, en conversación con El Mostrador, explicó por qué cree que sería bueno que el Gobierno diga algo sobre la carta de la CAM. Y llamó a corroborar si el escrito es oficial o no, a comunicar si se han tomado medidas, y a mencionar qué es lo que se sabe.

"Yo no emplazo, solo digo que el Gobierno se pronuncie, punto. Porque uno tiene que tener cuidado hoy con las cosas que son ciertas y las que no", señaló la parlamentaria democratacristiana, junto con sostener que es importante que La Moneda tenga una sola línea contra Llaitul, contra Pool (ver nota), y contra "todos aquellos que creen que son dueños de la justicia", ya que "hoy creo de verdad que hay personas que salen de todos los límites del Estado de derecho, por eso nombro también a Pool y no solo a Llaitul. Esto no tiene que ver con color político, tiene que ver con que o respetamos o no respetamos nuestro Estado de Derecho".

La senadora Rincón consideró que, por un lado, es necesario que el Gobierno entregue certezas acerca de si estas cosas graves que circulan son verdaderas o no. Y por otro lado qué es lo que va a hacer el Ejecutivo si los hechos descritos son ciertos. "Me parece muy grave que un grupo de personas crean que pueden tomar acción propia sin que les pase nada", planteó.

Tendremos al menos 1 declaración del Gobierno respecto de esta Declaración? pic.twitter.com/Mxdxg4r3WS — Ximena Rincón (@ximerincon) July 31, 2022





El exembajador de Chile en Guatemala (2014-2018) y exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namuncura, coincidió con la senadora Rincón y comentó a este medio que "primero las declaraciones deben ser verificadas por un tema de rigurosidad comunicacional, dado que estamos en un mundo de desinformación, puede ser que en esta campaña profundamente polarizada y odiosa del mundo conservador hacia los pueblos indígenas".

Segundo, precisó Namuncura, "si efectivamente es una declaración formal de la CAM, es obvio que tenemos una diferencia de opinión. Incluso a nivel de pueblos indígenas. Y es que no hay vocerías únicas en los pueblos indígenas". Para el diplomático, "las declaraciones de grupos que provienen de una lógica más de fuerza no son representativas de todo el Pueblo Mapuche que históricamente ha sido muy dialogante con el Estado", aunque sentenció: "declaraciones de este tipo no ayudan en este minuto en cuanto al país que queremos transitar".

Ante los hechos relatados por la CAM, también emitió declaraciones el diputado y miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Camara, Jaime Araya (Independiente-PPD), pidiendo al Gobierno que "si estima que el proyecto que está en el Senado tramitándose de usurpación de tierras no es suficiente, tiene mala legislación o tiene mala técnica, haga una indicación sustitutiva completa para que a la brevedad podamos contar con esta herramienta legal que permite liberar las manos de las fiscalías y las policías para acudir en esta materia". Y agregó: "por otro lado poder sacar adelante el proyecto de ley que castiga el robo de madera, de manera tal que haya instrumentos modernos de legislación en estos casos".

La diputada Ericka Ñanco (RD) concluyó: "El trabajo parlamentario consiste en defender y cuidar la democracia. Para esto debemos dialogar con todos los sectores que han visto cómo las políticas de Estado no han sido suficientes para resolver la deuda histórica con las primeras naciones. Es por esto que como parlamentaria de La Araucanía les invito a que puedan entender la situación existente más allá del Bío Bio, que va mas allá de las políticas de seguridad".