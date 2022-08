Comisión de Constitución de la Cámara aprueba en general proyecto que rebaja quórum a 4/7 para reformar la Constitución del 80

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca rebajar el quórum de reformas constitucionales a 4/7.

La moción, que en concreto habilita una alternativa para reformar la actual Constitución en caso de que triunfe el Rechazo en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre, fue aprobada por 11 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

La iniciativa, presentada en junio por los senadores DC Matías Walker, Ximena Rincón e Iván Flores, y su par independiente-PPD, Pedro Araya, contó con el respaldo de los diputados Karol Cariola (PC); Jorge Alessandri (UDI); Joanna Pérez (DC); Camila Flores (RN); Marcos Ilabaca (PS); Pamela Jiles (Ind); Raúl Leiva (PS); Andrés Longton (RN); Leonardo Soto (PS) y Gonzalo Winter (CS) y Catalina Pérez (RD). Mientras que el republicano Luis Sánchez votó en contra.

En la instancia, también participó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, así como también el abogado y académico Sebastián Soto.

De hecho, Jackson dijo que el Ejecutivo no se opondrá al proyecto y destacó que “miramos con buenos ojos el hecho de que exista una rebaja a dichos quórum, que los pone en el mismo guarismo, incluso que la norma general de los quórum que también establece el proyecto de nueva Constitución”.

Sin embargo, también aseguró que es una reforma que “en caso de ser aprobada de manera muy próxima difícilmente pudiera promulgarse propiamente tal, o ser efectiva antes de este hecho plebiscitario”.

Además, planteó que “pero sin perjuicio de lo cual en el caso de que la opción del Rechazo fuese la opción que generara mayoría en el plebiscito, esto significaría aquel quórum que regiría sería más bajo que el actual de 3/5 o de 4/7. Me imagino que todos entendemos lo mismo de que estamos hablando de que solamente en ese escenario es que este proyecto de ley tendría sentido”.







“Porque en el otro escenario la otra Constitución, la del proyecto que emanó del proyecto constitucional, empezaría a regir ya desde el mes de octubre, así que desde el Ejecutivo no solo no nos vamos a oponer a la moción parlamentaria, sino que sentimos que es un anhelo que durante muchas décadas se había estado planteando y que, dado probablemente el contexto político que estamos viviendo previo al plebiscito, se generaron ciertos consensos que antes no existían en torno a quitar estos cerrojos”, complementó.