El Presidente Boric detalla en cónclave los ejes del Gobierno en los próximos años: pensiones, salud y sistema nacional de cuidados

Las dos coaliciones oficialistas que integran el Gobierno, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, se encuentran en el Palacio Presidencial de Viña del Mar junto al Presidente Gabriel Boric con el objetivo de consensuar una hoja de ruta para los próximos meses.

En un discurso que dio inicio al cónclave oficialista, el mandatario detalló los ejes que darán ruta a los tres próximos años de Gobierno. El Presidente se refirió concretamente a tres pilares: la reforma al sistema previsional de pensiones, un nuevo sistema de salud y la creación de un sistema nacional de cuidados.

“Tenemos el desafío que cuando termine nuestro gobierno ese horizonte de cambios siga abierto”, sostuvo.

De cara al futuro, el mandatario señaló que espera que el legado de su mandato “sea el de un Gobierno que consagra derechos sociales en tres pilares”.

En primer término, se refirió a la reforma del sistema previsional. “Es muy importante y que ustedes, que son la primera línea de su defensa, estén arriba de ella. (La reforma) asume la seguridad social como derecho y reconoce el esfuerzo de las personas”, agregó.

Como segundo pilar mencionó la creación de un sistema de salud que entregue “dignidad a sus usuarios, con atención oportuna”. Por último, apuntó a la creación de un sistema nacional de cuidados y reconocer la gran cantidad de personas que se dedican a estos, sin remuneraciones ni apoyo.

“Vamos a sentar las bases y le tocará a otros terminarla, pero es algo que nos mencionan en todos los lugares donde vamos. Estos tres elementos no me cabe duda que los presentes aquí los comparten”, comentó.

“Quiero reiterarles mi solicitud como Presidente que debemos trabajar incansablemente en ello y, para lograrlo, necesitamos tener unidad y ese es el sentido más profundo de este cónclave”, complementó, para luego bromear con lo difícil que han sido sus primeros meses en el poder.

“Es difícil ser oficialista, lo tengo súper claro. Me lo habían advertido, no estaba tan seguro, no me había tocado”, expresó entre risas de los asistentes.

"Salir de la pelea Chica"

Adicionalmente el Presidente Boric hizo un llamado al oficialismo de "salir de la pelea chica" y dejar atrás las fricciones en el sector. "Tenemos un desafío gigante como coalición de actuar unidos", mencionó.







“Siempre en política tenemos que estar preguntándonos porqué estamos acá”, reiteró al inicio de su discurso. También, reiteró que tanto el Congreso como La Moneda funcionan a veces como burbujas. "Ustedes saben que fui parlamentario ocho años y ahora de La Moneda que a veces son burbujas que encierran y no nos permiten ver con claridad dónde estamos situados", dijo.

“Invito a tomarle el peso a las palabras que pronunciemos. Hemos visto en el resto del mundo cómo la democracia está en riesgo y Chile no está exento de eso”, alertó.

En ese sentido, el Presidente apuntó a la necesidad de redistribuir el poder y también a la idea de recomponer el tejido país con una sociedad basada en derechos, el fin de la segregación y fomentar la integración. “Crear un Estado de bienestar en regla, siguiendo el camino que otros trazaron antes”, señaló.