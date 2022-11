Los libros demasiado peligrosos

La autora hizo las declaraciones en una columna publicada a fines de octubre por la revista Cambio. Se trata de un artículo donde afirma, entre otras cosas, que “yo alguna vez he dicho que soy TERF (Feminista Radical Trans-Excluyente, por sus siglas en inglés), no me importa, no llevo esa sigla tatuada en ningún lado, soy libre de la cita que me quieran poner”.