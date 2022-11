Presidente de la CNDC, Juan Araya, le raya la cancha a los camioneros del norte: "Hay que bajarse del paro y no producir más daño"

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, abordó el movilización de camioneros que se desarrolla en distintos puntos del país. Al respecto, apuntó que el paro está haciendo "daño" al país.

La movilización -iniciada el lunes- fue convocada por la Confederación Gremial de Transportistas Fuerzas del Norte y por la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine. Si bien los gremios habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno, continuaron con el paro. Ante la insistencia, el Ejecutivo decidió presentar querellas por Ley de Seguridad del Estado y ordenó a Carabineros despejar las vías.

"Hay que bajarse del paro y no producir más daño, porque ahora se están produciendo más daños al pequeño camionero y a la población", dijo Araya -cuya agrupación no participa de la movilización- en conversación con El Mostrador en La Clave.

"Aparece un grupo de gente en Arica que son de pequeños transportistas, que crearon una federación. Han presentado peticiones casi imposibles, por ejemplo el 35% de rebaja a los combustibles", comentó Araya.

Acuerdo con Gobierno y continuación del paro

La CNDC, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), ChileTransporte AG, entre organizaciones, alcanzaron el lunes un acuerdo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, consistente, entre otros aspectos, en la congelación del precio del petróleo por 90 días.

"El lunes pasado nos juntamos todos los gremios con el ministro y se llegó a un acuerdo en el cual se congelaba el precio del petróleo por 90 días. Eso es como si doña Juanita le pidiera al ministro que congelara por 90 días el kilo de pan", señaló el presidente de la CNDC.

"Nosotros tenemos también una devolución del impuesto específico que lo tenemos de muchos años y el ministro accedió prorrogarlo por un año más", añadió.

Sobre la continuación del paro, manifestó que "estamos entrampados en este tema. Cuando uno es dirigente no puede decir voy para siempre a un paro. Ya estamos en una semana de paro. El pequeño camionero no facturó, no trabajó, y va a tener que pagar sueldo a los trabajadores, imposiciones, los gastos de petróleo, todas las cosas, y se va a encontrar con que no ganó un peso".







"Muchos creen que aquí le van a doblar la mano al Gobierno, no hay plata para eso (concretar las peticiones). Darnos los 90 días es un gran logro", enfatizó.

Respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, expresó que "es echarle más leña al fuego".