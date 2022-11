Carrera a Fiscal Nacional en su recta final: oficialismo busca disipar dudas con el reloj en contra

Después de una larga y ardua negociación, el Senado someterá a votación la ratificación del candidato José Morales Opazo para asumir la dirección de la Fiscalía Nacional. Mientras el oficialismo redobla sus esfuerzos para conseguir los 33 votos necesarios para elegir a Morales y, de esta manera, evitar un nuevo traspié para el Ejecutivo, la exposición del actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte no generó un consenso como se estimaba.

En una sesión que se extendió por cinco horas y que contó con la presencia de parlamentarios invitados de diferentes bancadas, el fiscal adjunto hizo una detallada presentación de su plan de trabajo y respondió dudas sobre sus antecedentes respecto a su desempeño en causas emblemáticas.

En primer término, y como un acto simbólico de diferenciación con su antecesor, el fiscal Jorge Abbott, Morales llegó a la cita de este lunes en el ex Congreso Nacional asegurando que este sería el primer encuentro con parlamentarios, descartando los rumores en torno a supuestas citas reservadas con anterioridad con senadores. De esta manera, Morales busca diferenciarse de Abbott, recordando además las críticas por falta de transparencia que rondaron a quien ocupó el cargo previamente. Se trata de un gesto que fue valorado tanto por parlamentarios de oposición como de oficialismo, y que podría beneficiar a Morales en su camino a dirigir el Ministerio Público.

Pese a ello, uno de los asistentes de la sesión de este lunes, el senador e integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Alfonso de Urresti (PS), planteó que "aún subsisten dudas" en torno a la carta del Presidente Gabriel Boric, y agregó que será el propio Morales el encargado de aclarar por qué hay determinadas causas que se adormecen inexplicablemente en el Ministerio Público, pues –a su juicio– "él lleva 22 años en la institución y claramente conoce por qué ese tipo de cosas demoran tanto". Para el parlamentario, las explicaciones de José Morales al respecto no fueron suficientes, añadiendo que todavía hay aspectos que deben ser aclarados por el fiscal adjunto.

De este modo, De Urresti aseguró que "las causas que se investigan no son personalizadas en uno u otro fiscal, las causas uno espera que las investigue el Ministerio Público. A mí lo que no me gusta son las causas que quedan con una duda o incertidumbre respecto de su término, más allá de que uno entiende que haya una legítima defensa por parte de quienes son formalizados o investigados, pero lo importante es que eso sea transparente y no simplemente argumentar que la causa pasó a otras manos". Además, el parlamentario del PS detalló que también le preguntó a Morales por su responsabilidad en la causa del 2012, que se convirtió en el mayor fraude de Carabineros en la historia, y en donde, a su juicio, no se tuvo la acuciosidad necesaria para detectar con anticipación a los responsables y, por el contrario, se quedaron simplemente con un informe que emitía uno de los inculpados.

Algunas voces en Apruebo Dignidad señalan que durante este martes continuarán las conversaciones al interior del conglomerado, porque el nombre de Morales, pese al esfuerzo del Gobierno, no alcanzaría el apoyo transversal requerido. Sin embargo, y más allá de la discusión oficialista y la negociación que continuará previo a la votación, fuentes al interior de La Moneda creen que es muy poco probable que existan parlamentarios de la alianza de Gobierno que decidan descuadrarse del acuerdo y votar en contra.

Precisamente, el presidente de Revolución Democrática (RD) y único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, planteó que "nunca doy a conocer mi voto para estos nombramientos uninominales antes de la votación. Esto será el día miércoles y ahí voy a dar mi fundamento de voto y allí podré profundizar en aquello. Pero, por lo demás, como Apruebo Dignidad y como bancada no hemos definido una posición. Este martes vamos a conversarlo, y sobre todo queremos analizar muy bien la audiencia de este lunes en la Comisión de Constitución".

Entretelones de una audiencia

Si bien en el Gobierno existe optimismo en cuanto a alcanzar los 2/3 requeridos del Senado, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como la titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, han permanecido al margen de la primera línea mediática, en medio de una caótica negociación, que la semana pasada fue duramente criticada, cuando incluso el senador Fidel Espinoza (PS) advirtió sobre el despliegue de un "lobby escandaloso" por parte de las autoridades gubernamentales para convencer a las diferentes bancadas sobre el nombre de Morales para encabezar la Fiscalía Nacional. Después de las críticas, desde el Ejecutivo decidieron dejar en manos de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la responsabilidad de conducir –al menos en su dimensión pública– la elección de este miércoles en el Congreso Nacional.

Respecto a la negociación por la votación, no está del todo clara la postura que tomará la derecha, principalmente algunos sectores de Chile Vamos, además del Partido Republicano y el hoy por hoy fragmentado PDG. Si bien una parte mayoritaria de la UDI estaría cuadrada detrás de Morales, Evópoli y RN tienen sus votos divididos, aunque en La Moneda creen que la exposición del fiscal adjunto de este lunes podría haber sido decidora, en su objetivo de concitar los apoyos opositores necesarios para alcanzar los 2/3 de la Cámara Alta.

Precisamente, desde dicho sector, el senador y también integrante de la Comisión de Constitución de la Corporación, Rodrigo Galilea (RN), dijo que durante la sesión de este lunes "se abordaron un montón de temas, se tocaron causas en las que Morales había participado en el pasado, también se le preguntó por cuestiones de futuro, y por el estado en que se encuentra el Ministerio Público. Y pienso que, si bien uno podría buscar más precisiones en alguno de los temas, creo que, en términos generales, la sesión logró sus objetivos y, por lo tanto, este martes la propia Comisión de Constitución va a evacuar un informe y el miércoles el Senado va a votar, ratificando o desechando la propuesta del Presidente Boric".







Por su parte, otro de los asistentes a la cita de este lunes, el senador Iván Flores (DC), quien ha sido reticente a brindar su apoyo al candidato del Gobierno, puntualizó que aún persisten dudas, más allá del nombramiento de la persona, más bien en cuanto a cómo liderar adecuadamente un Ministerio Público que –en su opinión– se ha desactualizado y ha perdido la capacidad de ser de verdad un organismo persecutor. "Creo que el candidato Morales tiene un buen diagnóstico de lo que está pasando y fue pormenorizada su postura al respecto. La pregunta que habría que hacer es: ¿cuánto va a poder hacer? Porque decir que vamos a mejorar la capacidad de los fiscales o escuchar más a las regiones, es algo que ya hemos escuchado anteriormente. Lo importante es qué tan capaz va a ser él de llevar a cabo dicho plan en un timing definido, sabiendo que se necesitarán recursos y decisiones políticas de los otros poderes del Estado", planteó el parlamentario.

Ahora, La Moneda deberá desplegar su última estrategia, al calor de la conversación que sostendrán los partidos de Apruebo Dignidad durante estas últimas 24 horas previas a la votación en el Senado, pero que no afectaría las intenciones oficialistas de cuadrarse detrás del candidato del Presidente Boric. De esta manera, continúa a toda prisa la negociación para alcanzar los 33 votos que necesita José Morales para transformarse en el próximo Fiscal Nacional, y que requiere del apoyo de un sector de la derecha para lograr encabezar el Ministerio Público.

En el Senado diferentes voces especulan sobre la eventual certeza de que esos votos de la oposición finalmente estarán sobre la mesa para apoyar a Morales, entendiendo su nexo con grupos de poder de la derecha y que han sido, precisamente, motivo de críticas por parte de los partidos de izquierda de la alianza de gobierno, los que –una vez más– han debido transar posturas ideológicas en favor del proyecto político encabezado por Gabriel Boric.