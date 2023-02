Nuevo paso hacia el bacheletismo: Presidente Boric reconoció que la ex Mandataria lo felicitó por nombramiento de Paulina Saball

Durante la tarde de este sábado, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una primera reunión de trabajo con Paulina Saball, quien será la encargada del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por incendios. Asistente social de profesión, con militancia en el PPD y una dilatada carrera política vinculada a la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, Saball se desempeñó como subsecretaria de Vivienda en el primer gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y como ministra de la cartera durante toda la segunda gestión de la ex Mandataria, con quien mantiene una relación de cercanía.

Precisamente, en medio de un punto de prensa, el jefe de Estado terminaba de destacar parte del currículum de la recién designada encargada de reconstrucción en la zona centro sur del país, cuando se detuvo para mirarla y recordar: "La Presidenta me escribió para saludarme y felicitarme por su designación, te manda muchos saludos la Presidenta Bachelet".

En tal sentido, el Mandatario afirmó que "no tengo ninguna duda que con su tremenda trayectoria y con su conocimiento además del Estado, va a ser un gran aporte en la experiencia de diseño, gestión de políticas públicas, y además, en la administración de catástrofes. Chile es un país en el que nos toca vivir frecuentemente catástrofes de este tipo y Paulina tiene gran experiencia en incendios de Valparaíso, del 2017 en el Maule, en la continuidad del proceso de reconstrucción del terremoto de Coquimbo del año 2015, así que toda esa experiencia va a ser puesta en beneficio de la gente que necesita".

Al respecto, agradecida de ser convocada para esta tarea, Saball aseguró que pondrá lo mejor de su experiencia al servicio de la tarea encomendada por el Presidente Boric, con el fin de articular un plan de construcción que sea participativo, pertinente, temprano y eficiente, y que permita que las comunidades puedan vivir mejor. “Cada situación es única, cada territorio es único, cada comunidad es única. Por lo tanto, si bien tenemos experiencia anterior lo importante hoy día es tener un vínculo con cada una de las comunidades, cada uno de los municipios, con cada uno de los gobiernos regionales”, aseguró la exministra.

Finalmente, Saball complementó que “esta es una tarea que requiere del esfuerzo de muchos, y mi rol va a ser fundamentalmente articular, tratar de hilvanar y cocer los hilos para que entre todos formemos una red que permita sostener este proceso de reconstrucción en el cual no hay nadie que sobre, todos somos necesarios, cada experiencia, cada recurso, cada tarea y cada aporte va a ser necesario”.

"La prioridad sigue siendo apagar el fuego"

El Mandatario informó que el trabajo de reconstrucción, es solo uno de los tres ejes prioritarios que han definido como Gobierno para las zonas afectadas por siniestros. "El primero es apagar el fuego y en eso estamos hoy día, el segundo son las ayudas tempranas, que la gente pueda tener a la brevedad viviendas de emergencia, el bono para poder comprar enseres que requieran con mayor premura, y las ayudas que está coordinando la subsecretaria Perales, que además tienen que ser con pertinencia territorial", afirmó.

Y reiteró: "Quiero recordar que la primera prioridad hoy sigue siendo apagar el fuego y en ese sentido quiero insistir en el llamado a la responsabilidad. Hoy tuvimos un accidente lamentable, un avión se cayó en el marco del combate a los incendios en Hualqui, afortunadamente el piloto está con heridas de consideración, pero está estable, está bien, sobrevivió, y le mandamos un abrazo grande a él y a su familia".

Finalmente, el Presidente Boric sostuvo que la responsabilidad es tremendamente importante. "Les pido por favor que no bajemos la guardia y hagamos caso a la gente que está trabajando en terreno", concluyó.