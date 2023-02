Campeón en rodaje

Colo Colo ha vivido días complicados desde lo que significa armar su plantel. A diferencia de la temporada anterior, Gustavo Quinteros pudo contar con los jugadores solicitados al inicio de la pretemporada. Eso fue una gran ventaja al momento de poder empoderar su idea de juego y terminar celebrando la estrella 33.

Hoy la realidad es muy distinta. El factor de las partidas de jugadores claves y titulares; como Lucero, Opazo, Suazo y Costa; provocaron un sisma en la estructura del actual monarca. La base estaba y se fue diluyendo. A eso se debe sumar la partida de Zaldivia, que alternaba en la titularidad, más aún considerando la seria lesión de Emiliano Amor, que lo tendrá a lo menos cuatro o cinco meses fuera de competencia.

Por eso, para Quinteros ha sido un dolor de cabeza poder encontrar el “equipo ideal”, ese que se arma en la cabeza y en la libreta de apuntes, dado que muchos de los jugadores que solicitó llegaron muy encima del inicio del campeonato.

Por eso el campeón está en rodaje. Tratando de buscar su mejor versión, que debe ser reestructurada tras la salida de varios titulares y además las nuevas piezas deben aceitarse en el andamiaje del estratega. Esto dado, que la Copa Libertadores está muy cerca de comenzar y la exigencia para los albos este año será muy dura. El sorteo es a fines de marzo y tras perderse la clasificación a la siguiente fase el 2022, la vara es distinta y casi una obligación poder avanzar.

Hasta ahora, hacer evaluaciones muy concretas de los nuevos rostros parecería ser antojadiza. De Colo Colo ha jugado cuatro partidos (tiene uno suspendido ante Huachipato) y el rendimiento de los blancos aún no logra despegar.

Wiemberg, ha cumplido; no logra aún superar lo que hacía Suazo, pero ha tenido un rendimiento correcto. De Paul no ha jugado y con la consolidación cada partido de Cortés, será difícil ver al ex Everton en cancha. Ramiro González, por ahora tampoco logra hacer olvidar la solidez de Amor. Por ahora es uno de los más cuestionados, pero es jugador solicitado expresamente por Quinteros. Castillo presenta buenos momentos, pero aún está en proceso de adaptación al juego y compañeros. Lo de Lezcano es un buen apronte. Debutó con gol y seguramente está en la mente de Quinteros que él sea el ariete de ataque. Benegas, ha mostrado lo habitual de su juego, muchas ganas y entrega, pero el gol no llegó. Carlos Palacios, debe ponerse a punto y seguramente, es la libreta de Quinteros, el enganche que quiere para la escena internacional.

Por eso, Colo Colo necesita de forma casi urgente encontrar el funcionamiento, más aun tomando en cuenta que es un equipo casi nuevo, con la inserción de recientes elementos y especialmente, en cuanto a la estructura para poder definir en el corto lapso, la formación más estable, la que tratará de luchar en la Libertadores y donde también quedan algunas dudas. ¿Qué rol cumplirá Leo Gil? ¿Quién se afianzará como lateral derecho? ¿tendrán cabida en forma permanente jugadores como Pizarro, Thompson u Oroz?

Todas estas dudas se irán aclarando en el rodaje del campeón.

