Masquemusica y su arribo en Lolla 2023: ‘‘Por fin estamos mirando a las mujeres como referentes’’

Macarena Campos es el nombre real de la reconocida artista nacional Masquemusica. La cantante cuenta con más de 15 años de experiencia, carrera y colaboraciones con destacados exponentes, sin embargo, su proyecto como solista se remonta a hace tres años, cuando el 2020 decidió lanzar lo que fue su primer single oficial, "Tu tiempo".

‘‘Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se esfuma en un segundo’’, dice la letra de su single que acumula miles de reproducciones en YouTube.

Antes de su gran salto como solista, Masquemusica acompañó al también artista nacional, Bronko Yotte, por más de 10 años. Desde esa vereda pisó grandes escenarios tanto nacionales como internacionales.

La artista llega a representar a la industria chilena en la nueva edición de Lollapalooza 2023, donde tendrá la misión de abrir la segunda jornada de uno de los festivales más masivos del país. De acuerdo a lo que adelanta Masquemusica en conversación con El Mostrador Braga, su participación en Lolla estará llena de sorpresas.

—¿Cómo ha sido este camino de tener una vida relativamente normal como periodista de un canal de televisión a ser una artista con más de 20 mil oyentes mensuales y camino a Lolla 2023?

—Mira, yo desde muy chica empecé a cantar. Después decidí estudiar periodismo y entré a Canal 13, pero siempre estuve cantando, lo que pasa es que ahí era más colaboradora. No tenía mi carrera, pero llevo más de 20 años cantando y hace tres que me lancé con mi proyecto solista. Cuando trabajé de periodista me gustaba, pero hubo un momento en el que si bien era -y soy- muy feliz cantando las canciones del Bronko, también empecé a cuestionarme. Me dije ‘qué pasa con mis canciones, por qué yo no hago música’ y bueno mucha gente me preguntaba ‘dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver’ y yo no tenía nada. Después un amigo me dijo vamos a empezar a hacer canciones y ahí no me paró. Tuve también que tomar decisiones importantes, si esto me lo iba a tomar en serio. Pues aquí estoy trabajando y haciendo música, qué es lo que más amo.

—En otra entrevista pude leer que antes te decías a ti misma: ‘me daban miedo mis puros prejuicios, me ponía sola los peros’. Ya con todos estos años de carrera ¿sigues sintiendo esta autopresión o en verdad ya está atrás?

—Yo creo que eso ya está atrás, hubo un momento en que pensaba para qué voy a sacar música, ya soy vieja, para qué si estoy bien, tengo mi sueldito. Y fue un paso importante decir ‘ya, voy a salir de la jaula de oro’ y vamos a buscar lo que quiero. Porque ir a cantar, hacer tocatas y poder vivir de la música es difícil, pero estamos haciendo todo el trabajo para poder dedicarme a esto completamente.

—Y en ese sentido cómo fue el apoyo, por ejemplo, desde tu familia. Porque de hecho estrenaste Sabor a mí con tu papá. Entonces, cuéntame ¿ellos siempre han estado ahí apoyándote, fue difícil comentarles esta decisión?

—Cuando era más chica y llevaba como tres meses estudiando periodismo, les dije que yo debería estudiar música. Para mis papás fue duro, porque obviamente ellos también estaban haciendo un esfuerzo importante por pagarme la universidad, pero claro, yo quería cantar. Conversamos y al final les dije voy a terminar periodismo y después voy a estudiar música, eso nunca pasó (ríe). Ellos siempre me han apoyado. Pero, cuando mis papás me fueron a ver por primera vez en vivo, yo creo que ahí se convencieron más.

La canción de Sabor a mí, mi papá no sabía que la íbamos a lanzar y es especial porque si no fuera por él, quizás yo no cantaría, él siempre estuvo muy preocupado de que la música estuviera en la casa. Ha sido bonito, ya hay gente dedicándosela, es bacán.

— Gran parte de tus lanzamientos se realizaron durante la pandemia ¿qué rol jugó la música durante la crisis sanitaria? ¿te ayudó o te sentiste un poco más obstaculizada a seguir sacando música?

— Yo siento que la pandemia le hizo súper bien a la música, sobre todo la chilena. La gente volvió a escuchar discos que tenía abandonados, se dio el tiempo de escuchar música nueva, de conocer a los nuevos artistas. Yo en la pandemia viví de hacer trabajos con otros artistas y eso fue súper bonito e interesante para mí. Porque iba a lanzar mi música el 2019, pero llegó el estallido y dije ya no se puede, hay una lucha mayor, para qué vamos a hacer esto. Después, avanzando el 2020 y yo vivía con una amiga, que se llama Abril Sepúlveda y es una visualista y diseñadora seca, y ella dijo ‘tení que lanzar ahora Tu tiempo’. Saqué la canción y siento que la pandemia solo me ayudó, porque la gente tenía más tiempo, o se dio el tiempo en realidad, para poder escuchar nueva música y sobre todo de mujeres, porque salí y hubo muchas chicas que también salieron en la misma época y eso fue muy bacán, sentir el apoyo. Hay una escena del soul que está creciendo con mujeres, también con disidencias.

—Hablas también del incremento de mujeres en la música y es verdad, durante estos últimos años han surgido muchas artistas. Cuéntame respecto a esto ¿tú crees que las mujeres se siguen viendo presionadas para trabajar más que sus compañeros o crees que esto ha ido cambiando?

—Yo creo que que tiene que ver con una cosa de industria, porque hay paridad y llevan mujeres, invitan a distintos tipos de estilos, pero igual les pagan menos que a los hombres. También, lo que sí siento es que más que exigirnos el doble, se nos exige una forma de mercado distinta, hay que reinventarse, hay que arreglarse, hay que cortarse el pelo, hay que siempre estar innovando. Un hombre va con su polera y su pantalón y da lo mismo, pero si una mujer llega a cantar en buzo es como, qué onda. Con el pasar del tiempo todas y todos hemos tenido más libertad, por ejemplo, yo soy un artista más hippie, no de grandes producciones, como lo que hace Princesa Alba, que es hermoso, pero es porque es su proyecto. Hoy día, hay mucha más libertad para las artistas de poder llevar su música como ellas lo sientan. Lo que tiene que pasar es que se nos valore igual que a los hombres. Que vaya cambiando para que todos podamos hacer que esta industria sea mejor y no es solamente más plata para ti, sino que con eso mejoras tu show, le pagas mejor a tu músico, le pagas mejor a los técnicos y va creciendo la casita. Al final eso es lo que uno quiere, que los shows sean mejor cada día y no por una cosa ególatra, sino para que suene mejor.

—¿Cómo ha sido todo este proceso camino a Lolla 2023? ¿cuáles son las expectativas?

—Mira, mi expectativa está en que suene increíble. Armamos una banda donde está Felipe Salas Martín Benavides, Ed Neidhardt, DJ Pérez mi productor y amigo, y las dos voces únicas de Natuky Ramírez y Ania Ivania, que me están acompañando hace ya un año. Es emocionante porque hace poquito estamos tocando en vivo, entonces mi expectativa es que se escuche bien y que la gente que esté ahí lo pase increíble, igual que nosotros lo pasamos armando el show. Para mí tener una banda era un sueño y lo estoy cumpliendo. Se van a venir sorpresas también, no solamente voy a cantar el día que yo me presento, otros artistas me han invitado, así que va a ser una fiesta bonita.

—¿Se vienen otros proyectos después del Lolla?

—Me gustaría hacer un show de larga duración, voy a estrenar un disco también, mi primer disco porque hasta el momento tengo un EP y varias canciones que he lanzado como single. La idea es poder tener un disco, para poder tocarlo, encenderlo. Estamos ahí trabajando con la gente de Armónica y todo su equipo que son puras mujeres que trabajan por la música. Eso también es bonito, cuando te sientes acompañada. También antes del Lolla voy a estar el 25 en Puerto Varas cantando y el 26 vamos a hacer como la prueba de la banda en el Trota Terraza, que eso va a estar súper bueno, porque va a ser la previa.

—Dentro de ese álbum, ¿habrá colaboraciones nuevas?

—Mira, hasta ahora no puedo contar nada (ríe), pero se van a venir cositas. Yo siempre estoy colaborando con mujeres, pero se van a venir otras colaboraciones con otras chicas. Además, en la pandemia me junté a hacer música con mucha gente y ahora están saliendo casi todos esos proyectos, ha sido divertido igual porque estoy lanzando una canción, y después otra el fin de semana, porque son puras colaboraciones. Además, trabajar con mujeres es algo que a mí me gusta mucho, porque una se entiende altiro. Me gustaría poder colaborar y hacer algo con gente que admiro como Nicole, Denisse Malebrán, Javiera Parra, Camila Moreno, Princesa Alba, gente que igual tengo la posibilidad de conocer en lo personal y en lo musical, y admiro mucho. Nuestra escena femenina es súper fuerte, tenemos mucho que admirar, si nos vamos para atrás tenemos desde Cecilia, María Esther Zamora, nuestra Violeta Parra, siento que por fin estamos mirando a las mujeres como referentes.

— ¿Qué le dirías a las mujeres que están comenzando en la música?

—Yo creo que cuando uno tiene un sueño, tiene que preocuparse de hacerlo, pero no pensando en los demás lo que van a decir. Es difícil, pero cuando uno se va a lanzar, ya sea lo artístico o en lo musical hazlo por ti, si tú estás contento con eso no importa lo que pase después. Lo más importante es la confianza, que a veces se nos escapa. Pero en esos momentos de confianza hay que darlo todo, trabajar y tener paciencia, porque nada es tan rápido, todo es trabajo y constancia. Creo que es el consejo que les puedo dar, que se atrevan.