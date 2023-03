Incorporación a la derecha de Ximena Rincón y Matías Walker dejan a la oposición con el control del Senado

Los senadores de la colectividad en formación Partido Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón, anunciaron su incorporación administrativa al comité de la bancada Evópoli, incorporándose de este modo a la bancada de oposición al Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La información la entregó la propia senadora Ximena Rincón, cuando pidió la palabra en la Sala del Senado para comunicar la determinación asegurando que no tienen espacio "en las decisiones de la Corporación".

"Quiero comunicarle a la Mesa que va a ingresar un oficio, por el cual, como parlamentarios que hoy no tenemos espacio ni en las decisiones de la Corporación, ni en la infraestructura, vamos a llegar a un acuerdo aceptando un ofrecimiento de la bancada de Evópoli para integrarla administrativamente", indicó la otrora democratacristiana.

El hecho cambia de forma radical el panorama de la composición del Senado, ya que ahora es la oposición la que pasa a tener 27 de 50 posibles votos, por lo que se convierten en mayoría en las instancias decisivas al interior de la Corporación.

Lo anterior no se debe pasar por alto, más aún teniendo en consideración que se aprontan una serie de discusiones importantes en el Congreso, entre ellas, medidas relacionadas al combate de la delincuencia, el sexto retiro desde los fondos de pensiones, o sin ir más lejos, la reforma tributaria del Ejecutivo.

Cabe recordar que el pasado 14 de febrero, el Tribunal Superior de la Democracia Cristiana (DC), resolvió la expulsión oficial de la tienda a los parlamentarios Matías Walker y Ximena Rincón, tras haber realizado campaña en favor del Rechazo, postura contraria a la adoptada por la colectividad en su Junta Nacional.

Este paso al costado del oficialismo que da Ximena Rincón ocurre después de su polémica intervención en la Reforma Tributaria el miércoles pasado, cuando la senadora entró al hemiciclo de la Cámara para instruir a ex diputados del Partido Demócrata Cristiano que no votaran a favor de la idea de legislar esa iniciativa. Esto generó indignación en el oficialismo, que vio caer uno de los proyecto de ley más relevantes y esperados de este gobierno porque suministraría los recursos para reformas clave como la de pensiones y ayudaría a financiar políticas públicas como salas cunas, reducción de listas de espera, aumento de la Pensión Garantizada Universal, entre otras.

El diputado Gonzalo Winter fue muy duro respecto al rol que tuvo Demócratas y Ximena Rincón: "Me sorprendió que la bancada de Demócratas (ex-DC) no votara a favor. Me sorprendió por la posición pública que ellos toman diciendo que entienden la necesidad de un nuevo pacto tributario en Chile, que entienden la necesidad de la redistribución y de alzar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Si eso era cierto, la bancada Demócrata podría haber pedido votación separada en todo aquello que no les gustaba o haber presentado indicaciones, pedir votación separada, pero nada de eso ocurrió en la Comisión de Hacienda", señaló a El Mostrador después de rechazada la idea de legislar la Reforma Tributaria.