Ministra Tohá: ‘‘Vamos a presentar un proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza’’

Este sábado se reunió la Comisión de Seguridad Pública del Senado para iniciar la discusión en particular del proyecto de Ley Nain-Retamal. La ministra del Interior, Carolina Tohá participó en la instancia donde señaló que como Gobierno están buscando soluciones a la problemática de seguridad. Y adelantó que en los próximos días presentarán un proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza.

Parte de la conversación se centró en el uso de las cámaras de video que llevan los carabineros como parte de su equipamiento para el registro audiovisual de lo ocurrido durante sus labores. Esto, en complemento al proyecto de “Ley Nain-Retamal que entrega mayor protección legal a Carabineros, la Policía de Investigaciones y gendarmes.

En ese sentido, la ministra Tohá se refirió a lo ocurrido en esta materia durante el estallido social: “Cuando fue la época del estallido precisamente hubo una conmoción en torno a los procedimientos policiales y se hizo una compra gigantesca de cámaras para que estos se hicieran apoyados por este registro, pero lamentablemente esa compra se hizo con una tecnología equivocada y que en la práctica ha hecho inoperante estas cámaras. No es una cosa tan simple como pudiera parecer, depende del equipamiento policial, la conectividad...".

En la misma línea, sostuvo que "en esto quiero tener una respuesta contundente después de conversarlo en los próximos días, proponer un camino para que tomemos este estándar y nos pongamos en una gradualidad que sea razonable, la idea de que los procedimientos policiales siempre tenerlos registrados y revisar. Es un estándar que nos debiéramos poner como horizonte absolutamente".

Por otro lado y, "después de escuchar tres presentaciones de hoy", la secretaria de Estado señaló que "si uno coteja las presentaciones con lo que son los casos que hemos tenido donde ha habido cuestionamiento del uso de la fuerza por las policías, lo que se descubre es que a pesar de todas las falencias que pueda haber, no tenemos en Chile un problema de que tengamos policías condenados por procedimientos que consideramos que fueron correctos. Donde sí tenemos muchos problemas es en lo que sucede en el proceso, lo que le pasa a ese funcionario desde el momento en que hace uso de su arma, que muchas veces se ve involucrado en una situación procesal y profesional muy compleja que lo deja ya de antemano condenado. El corazón del problema lo tenemos ahí y eso es lo que más inhibe a los carabineros, no es que crean que van a ser condenados, pero de aquí a que demuestren su inocencia van a pasar por una situación que no tiene marcha atrás. Es algo que va a tener consecuencias permanentes en su carrera y en su vida personal. Eso tenemos que cambiarlo, porque un policía no es como una persona que tuvo o tiene derecho a hacer uso del arma, sino que tiene el deber de usarla en virtud de un encargo que le hicimos como sociedad".

Agregó que se compromete a tener esta discusión a máxima velocidad en el Ejecutivo y “ver qué podemos proponer al respecto, porque algo que definitivamente creo que la sesión ha confirmado es que este es un tema delicado”.