Muere Bernardo Bertolucci, el hombre tras “El último tango en París”

El cineasta italiano Bernardo Bertolucci, relevante figura de la cinematografía italiana de la segunda mitad del siglo XX, con obras como "Last tango in Paris", "Novecento" o "The Last Emperor" falleció en Roma a los 77 años, informaron los medios de comunicación italianos

Poeta, productor, guionista y director estaba considerado el último "gran maestro" del cine italiano al firmar grandes obras maestras como "The Last Emperor" con la que ganó nueve Oscar en 1988, entre ellos mejor película, director y guión.

Nacido en Parma en 1941, hijo del poeta Attilo Bertolucci, su pasos se dirigían hacia la literatura cuando en su camino se cruzó el director Pier Paolo Pasolini, quien le ofreció ser su ayudante en su primera película, Accatone. Pronto La commare secca (1962) fue su primera película, a la que siguieron varios títulos en Italia.

Además, fue galardonado en 2007 con el León de Oro honorífico por el conjunto de su carrera. En 2011 recibió el mismo reconocimiento y botuvo la Palma de Oro del Festival de Canes. Bertolucci, que a lo largo de su trayectoria generó grandes debates y mucha controversia.

Bertolucci también fue Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana y Medalla de Oro para el meritorio de la cultura y el arte.