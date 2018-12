Fin de la Teletón 2018: se cumple justo la meta y Don Francisco insinúa su retirada

Cerca de las 2 de la mañana, el último cómputo de la noche fue anunciado por Don Francisco, quien no podía ocultar su cara de preocupación ya que a esa hora aún no se confirmaba si la meta para la Teletón de este año, $32.522.991.111 (treinta y dos mil quinientos veinte y dos millones novecientos noventa y un mil ciento once pesos) era superada.

Tras una desastrosa presentación de Paulina Rubio, en la que falló hasta el playback, el cómputo indicaba que se habían obtenido $32.851.438.341 (treinta y dos mil ochocientos cincuenta y un millones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y un pesos), superando en poco más de 300 millones la meta.

A los festejos de los pocos animadores que quedaban en el escenario y al público presente en el Estadio Nacional, se sumó un discurso de Don Francisco, quien comenzó diciendo que "tenemos que confesar que sufrimos bastante".

"De aquí en adelante tiene que venir una nueva generación. Estos jóvenes conductores tienen que tomar la batuta para los próximos 40 años", afirmó el creador del evento solidario, cerrando con un "que en estas 27 horas nos unamos en un coro de solidaridad. Este es el regalo de todos. Muchas gracias a todo Chile".