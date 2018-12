Camila Vallejo versus Gonzalo de la Carrera: la polémica por la “fake news” del panelista radial

Una polémica ha remecido Twitter luego que el ex vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y panelista de Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera, viralizó una fake news sobre la diputada comunista Camila Vallejo.

De la Carrera compartió en su cuenta de la red social una noticia del sitio español LaTribunadeEspaña.com, un sitio con contenidos de dudosa procedencia, bajo el título “Comunista chilena defiende el derecho a la pedofilia: ‘La pedofilia es un derecho a recuperar”.

El tuit generó tal revuelo, y varios internautas le hicieron ver al panelista de Radio Agricultura que obviamente se trataba de una información falsa. Entre quienes salieron a criticar a De la Carrera figuran el diputado humanista Tomás Hirsch, quien dirigió un duro mensaje al ex vicepresidente de la ENAP.

“Te sabía censurador @carreragonzalo desde q me sacaste de Radio Agricultura xq no soportabas una voz disidente a tu fanatismo. Ahora has avanzado sustancialmente, agregando la estupidez y la bajeza a tu curriculum”, escribió Hirsch en Twitter.

La diputada aludida salió al paso de la publicación de De la Carrera, señalando que resulta “vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia”.

De la Carrera borró el tuit de la polémica, ofreció disculpas en su programa "Directo al Grano" de este miércoles, y publicó un nuevo mensaje, señalando que “si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo. En todos mis tuits puse que era necesario aclarar, otorgándole el beneficio de la duda. Y además le ofrezco tribuna para aclarar y derecho a réplica”.

Obviamente Camila Vallejo pasó por alto esta “invitación” del ex vicepresidente de la ENAP, señalando que a ella no le corresponde aclarar el punto.

“Por cierto, es absolutamente FALSO que se me haya invitado al programa de @AgriculturaFM. Hasta esta hora no hemos recibido ningún llamado ni solicitud de prensa de ese medio. De todas formas quien debe "aclarar" acá no soy yo, sino quien se presta para difundir noticias falsas”, dijo.