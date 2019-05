Drama chileno en Cancún: mujer sufre amputación de su pierna e hijos piden ayuda para traerla de regreso al país

Lo que para Fabian y Manuel Valderrama era un viaje soñado, se terminó transformando en una de sus peores pesadillas. Los jóvenes prepararon un viaje a Cancún junto a sus respectivas parejas e hijos, además de su madre, María Contreras, de 68 años. El objetivo del viaje era pasar unas buenas vacaciones que culminarían con el matrimonio de ambos jóvenes en una playa paradisíaca.

Todo comenzó cuando su madre sufrió una lesión menor mientras regresaba desde Isla Mujeres en un barco el sábado 4 de mayo, según relató a radio Biobio. “Volvía, el barco se movió y mi madre dio un paso en falso, golpeándose la pierna derecha (…) fue un golpe que provocó una pequeña laceración”, indicó Fabian Valderrama.

La situación no pasó a mayores en ese momento. La complicación vino después, el mismo día del matrimonio. “Cuando estábamos en pleno acto de la ceremonia nosotros… cuando la gente se paró para darnos el abrazo mi madre no se levantaba (luego) se levantó, me abrazó y se puso a llorar”, relató.

Ahí se percataron que la situación era grave. De inmediato, fue trasladada a una clínica, ya que tenían seguro de viaje. Allí donde le diagnosticaron el problema como “un traumatismo por un esguince” por lo que le inmovilizaron la extremidad con yeso y la enviaron de vuelta al hotel.

La mujer siguió con dolores, por lo que nuevamente fue llevada a un centro asistencial. El problema es que el monto que cubre el seguro había sido superado ampliamente, por lo que tuvieron que desembolsar de su bolsillo una ambulancia para trasladarla hasta el Hospital Galenia de Cancún, donde siguieron los problemas.

En ese hospital pagaron cerca de 12,5 millones de pesos chilenos (18 mil dólares) que les cobraron por los días de hospitalización y exámenes, dinero que finalmente no sirvió de nada porque en este segundo recinto la mujer empeoró, por lo que tuvieron que llevársela hasta el Hospital General.

Ahí vino lo peor. La madre estaba a punto de morir. "Tenía dificultad para respirar y la presión por los suelos”, añadió su hijo. Ahí recién fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del lugar, pero surgió otro problema. No había cirujano. Tuvieron que contratar nuevamente de su bolsillo a un profesional, que determinó que la madre sufría de una avanzada septicemia, por lo que había que amputar la pierna para evitar que la infección avanzara. Los hijos accedieron.

La madre continúa internada en el recinto asistencial, pero a sus hijos ya no les queda dinero. Por lo que acudieron al consulado de Chile en México para buscar ayuda, quienes les indicaron que no podían hacer nada.

De hecho, les indicaron que ellos no tienen los recursos ni les corresponde el traslado y les ofrecieron la opción de contratar un avión ambulancia por 80 mil dólares americanos.