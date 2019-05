No han llegado los tiempos mejores: más de 600 trabajadores quedarán sin empleo tras cierre de agrícola en Atacama

Debido a una crisis de la que no pudo recuperarse, la empresa Agrícola Campillay anunció que cerrará sus puertas, dejando sin trabajo a unas 600 personas.

De acuerdo al diario de Atacama, Agrícola Campillay tenía deudas que no pudo solventar. Además, según explicó su dueño, Omar Campillay, los aluviones que afectaron al Valle del Huaco en 2015 y 2017 afectaron sus terrenos y la producción de uva.

Al respecto, añadió que dicho mercado “ha cambiado y requiere más inversión, replantaciones, nuevas variedades”, lo cual les fue imposible enfrentar.

Campillay lamentó la carencia de estatutos que resguarden a las empresas locales. “(…) No debo impuestos, he llevado todos los pagos al día (…), no hay leyes que protejan cuando una empresa tiene insolvencia, todo lo contrario, los bancos te cierran la puerta”, sentenció.

El cierre está contemplado para el 1 de junio. En sus tiempos mozos, la empresa llegó a generar más de 1.000 empleos.