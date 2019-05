"Yo te regalo una entrada y así dejas de llamar la atención": el encontronazo tuitero entre Cruz-Coke y José Antonio Kast por la Cuenta Pública

Hace unos días, se supo que el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, no fue invitado a la Cuenta Pública que se realizará mañana.

Desde su entorno lo calificaron como un “desaire” por parte del Gobierno. Kast se desahogó utilizando su cuenta de Twitter: "¿No te invitaron a la #CuentaPublica ? A mi tampoco. Pero no importa. Lo que podemos hacer es que juntos presionemos para que la Cuenta Pública se haga cargo de los temas que realmente importan a los chilenos y no se siga cediendo ante la izquierda".

El tuit rápidamente fue contestado por el diputado de Evopoli, Luciano Cruz-Coke, quien, generoso, le ofreció una entrada pero con la condición de que deje de "llamar la atención. Pésima idea aportillar cuenta pública del Presidente @sebastianpinera y 'presionar' al gobierno como hace ya la izquierda bloqueándole todo en el congreso. Pides espacio en coalición y atacas a la vez. No se entiende".

La discusión, lejos de acabarse ahí, siguió, pues Kast aseguró que el Ejecutivo no se está haciendo cargo de sus propias promesas y le pidió a Cruz-Coke que no caiga en "agresiones personales".

"Entiendo el rol que te pidieron jugar pero lamento tus descalificaciones permanentes. En política se pueden tener diferencias de opinión, pero las agresiones personales no corresponden. No caigas en el juego de la izquierda", aseguró en su cuenta de Twitter Kast.

Cruz-Coke nuevamente volvió a responder, indicando que "no se ataca al gobierno que se dice defender, eso es hacer juego a la izquierda obstruccionista. Deja de pegarle al gobierno y todo bien

¿Donde te mando invitación?", sentenció.

Kast no respondió directamente, sino que lo hizo en una entrevista con el diario La Segunda, donde agradeció "a los diputados que gentilmente me han invitado, pero es el Presidente el que hace la cuenta pública y uno no va donde no lo invitan".

"Si el Gobierno le hubiese interesado que yo asistiera, me habría invitado. Y si no lo hizo, tendrá sus razones. Yo siempre voy a responder a la invitación del Presidente, sea después de la primera vuelta o ahora que es Gobierno". Por lo mismo anunció que "veremos la cuenta pública comiendo pizza y después haremos un streaming para comentar las cosas positivas y negativas de la misma".

No es la primera vez que ambos se encuentran en la red social. En esa discusión, Kast cuestionó a la justicia chilena por una presunta “impunidad” para la “corrupción presidencial”, lo que fue respondido por Cruz-Coke es “peligroso lo que haces al sugerir que hay vista gorda con presidentes y corrupción".