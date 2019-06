Presidente de la Cámara de Diputados ordena sumario para averiguar quién filtró el video de la agresión a periodista

En la imagen colectiva quedó la patada que le propinó el diputado René Manuel García a un periodista, a la salida de la comisión de Tierras Indígenas. Tras la viralización de un video donde se apreciaba la agresión, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, indicó que denunciarían el hecho ante la Fiscalía.

Y durante la jornada de hoy lo hizo. Lo que no se sabía, es que también ordenó un sumario administrativo para saber cómo salió a la luz el video de la Cámara de seguridad que confirmaba el ataque del parlamentario.

Flores señaló que lo que busca la investigación es saber "cómo información privada de la Cámara puede trascender", afirmando que "el sistema de seguridad que tiene este edificio tiene varios componentes. No sabemos de dónde provino. Una persona particular no puede tener información que tiene que ver con la seguridad de los que trabajan aquí".

"Cualquier documento que salga del contexto que significa el trabajo de la Cámara, tiene que preguntarse por qué ocurrió. Nosotros dimos todas las garantías tanto para que la comisión de ética haga su trabajo respecto a lo que fue la agresión de un parlamentario a otra persona, como la filtración de documentos que son internos", señaló, en declaraciones emitidas a radio ADN.

"No podemos tener las filmaciones internas transitando por todas partes. Son procesos de seguridad interna del edificio", aseguró el parlamentario, agregando que no es el único que pidió el sumario.