Kast iniciará trámites para conformar su nuevo "Partido Republicano"

Será el próximo lunes cuando finalmente José Antonio Kast comenzará iniciará los trámites para que su movimiento, Acción Republicana, se convierta en el "Partido Republicano" que buscará disputarle espacios a la UDI y a Renovación Nacional (RN).

Cercanos a Kast comentaron este miércoles a La Tercera PM que el lunes se iniciarán los trámites para constituir al partido en al menos cuatro regiones: O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.

Lo más probable es que sea el propio Kast quien presida el partido, mientras que su secretario general será el abogado Jorge Barrera, quien renunció hace pocos días a la UDI, y que además colaboró con la formación de Acción Republicana.

"Fui militante hasta hace muy poco y mi apoyo a la senadora fue porque si se elegía (Javier) Macaya como presidente, el único partido conservador que le trancaba la pelota al gobierno en materias que me interesaban iba a girar hacia el centro, iba a hacer concesiones que me parecían inaceptables. La única que podía trancar la pelota era Jacqueline van Rysselberghe y no me equivoqué en nada. Y después renuncié a la UDI", confesó Barrera a T13 Radio.

En el colectivo señalan que por ahora, la prioridad electoral será competir en las parlamentarias de 2021 más que en las municipales del año que viene.

La conformación de un nuevo partido político que tenga participación en Chile Vamos ha encendido las alarmas tanto en Renovación Nacional como en la UDI, considerando la posibilidad de que el Partido Republicano se conformará a costa o no de la fuga de militantes. Hasta el mediodía de este miércoles, al menos dos diputados ficharían con la nueva militancia: Ignacio Urrutia, quien ya renunció a la UDI, y el RN Cristóbal Urruticoechea.

"Es una decisión positiva, porque permite que los adherentes de José Antonio Kast puedan tener un espacio donde discutir, debatir, proyectarse tanto en lo personal -en términos electorales- como respecto de una eventual candidatura presidencial. Fortalece, además, a Chile Vamos, porque permite comprometer a personas que no están participando hoy día activamente en política y que, por distintas razones, no se sienten identificados con alguno de los partidos que hoy día existen en la derecha", dijo Urruticoechea.

El ex candidato presidencial ha mantenido relaciones cercanas con varios parlamentarios de Chile Vamos, como los RN Aracely Leuquén, Camila Flores, Eduardo Durán, Miguel Mellado y Harry Jürgensen.

Esta mañana, Mellado dijo a La Tercera que "soy cercano a José Antonio, pero no seré parte de un eventual partido. Sigo siendo de RN y mi candidato del partido es Allamand porque trabajé con él en las primarias contra Longueira". Mientras, Jürgensen dijo que "si Acción Republicana se convierte en partido, lo celebro; a la derecha le hacen falta nuevos actores".

Van Rysselberghe: "No vamos a tener mayores bajas"

Desde la UDI, su presidenta Jacqueline van Rysselberghe aseguró que "en la UDI no vamos a tener mayores bajas, pueden haber algunas pero serán marginales. A mí no me gusta el pluripartidismo porque es más difícil generar acuerdos, pero si él logra formar un partido y lo hace, esperamos que si quiere sumarse a nuestra coalición de gobierno se sumen también a las reglas del juego: no puedes ser parte del gobierno y al mismo tiempo criticarlo. Y además tiene que someterse a las primarias de Chile Vamos".

Sin embargo, en la derecha ha surgido la preocupación de que la participación de Kast y su nuevo partido podría generar una división de votos. "Si José Antonio Kast levanta candidatos propios fuera de pacto, y eso genera una división en los votos del sector, vamos a terminar regalándole el triunfo a la oposición", dijo un senador RN.