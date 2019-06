Presidente del Colegio de Profesores y la razón del paro indefinido: "Estamos prácticamente en un abandono por parte del Ministerio"

Dentro del paro nacional, de carácter indefinido, que mantienen los profesores desde el pasado lunes, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó cuáles son los motivos por los que mantienen esta decisión de movilizarse.

Aguilar indicó, en declaraciones emitidas a radio Cooperativa, que "hemos levantado un petitorio que no tiene que ver con reajuste de salarios, que las familias sepan que no estamos en este paro por un reajuste, que es lo habitual en un movimiento de este tipo".

En ese sentido, Aguilar explicó que lo que reclaman los profesores "son cuestiones estructurales, muy de fondo de la educación que hoy día no funcionan, estamos prácticamente en un abandono por parte del Ministerio, en una desatención total a problemas muy concretos, plagas de ratones en los colegios que no se atienden por meses, insumos que no hay y que son básicos para funcionar".

Por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores indicó que "en los baños no tienen cosas básicas, artículos de aseo, el material pedagógico no llega, cotizaciones impagas de profesores, pagos de sueldos a destiempo".

"Nosotros ciframos en un 80% la adhesión y creciendo, para mí es desviar la atención discutir si ellos dicen que es el 22% y nosotros decimos 80%", dijo el dirigente.

Con el fin de terminar la movilización, Aguilar aseguró que los profesores están "totalmente disponibles para conversar, entonces si el gobierno nos invita mañana en la tarde, estaremos en esa reunión".

Mañana se realizará una marcha en Santiago, la que contará con la participación de estudiantes.