La diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, ironizó con la actitud de las AFP de "criticar las alternativas de cotización, instalando casi una campaña del terror, solo para seguir llenándose los bolsillos de plata con las cotizaciones de todos los chilenos y chilenas".

Al respecto, la integrante de la Comisión de Trabajo señaló que "la verdad me parece gracioso que los directivos de las AFP se molesten y empiecen a decir pachotadas, pues con esto lo único que están haciendo, es confirmar que son una especie de buitres que van alrededor del 4% y lo único que quieren es agarrarlo lo antes posible. Entonces, que hoy día se enojen y que digan ‘pepito paga doble’, es algo que realmente nos estimula a seguir buscando la alternativa de un sistema mixto". Esto, sobre las últimas declaraciones emitidas por el presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz.

"Las AFP siempre ganan, no saben ni quieren perder, y esa es una de las cosas por la cual nosotros queremos de verdad hacer una reforma, no lo que está planteando el gobierno, y lo que hemos dicho siempre es que vamos a presentar una indicación a esta reforma o definitivamente un proyecto de ley para que las AFP sean sin fines de lucro. No puede ser que las AFP estén lucrando con los bolsillos cada vez más llenos de plata, con los dineros y los recursos de todos los chilenos", agregó.

En este sentido, la diputada explicó que "la idea es que la rentabilidad que obtienen las AFP sea redistribuida entre sus afiliados, pues de lo contrario entonces lo único que estamos haciendo es enriquecer aún más a los mismos de siempre y lo que hemos dicho desde el primer momento es ni un peso más a las AFP".

Finalmente, consultada por cómo evitar el doble pago al que hace alusión el presidente de la Asociación, Sepúlveda señaló que "bueno si ellos están planteando que pueden no cobrar comisión de administración por el 4% y ese es el enganche que están ofreciendo, bueno avancemos entonces derechamente a terminar con el cobro de comisión a todo evento, pues ya lo han recibido mucho tiempo. Esa es una alternativa y lo que estamos planteando en el proyecto de ley que tenemos ya armado y que buscará que no hayan dividendos y se redistribuyan las utilidades".