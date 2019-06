Un grupo de 25 senadores oficialistas y de oposición –ninguno de ellos de la UDI- suscribió un documento para pedir que el Gobierno no acceda a la idea de postergar la elección de gobernadores regionales para el 2020.

Las firmas de los parlamentarios de la Cámara Alta fueron conseguidas por la diputada Paulina Núñez (RN) y la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente, ex Evópoli) que han emprendido esta cruzada por la descentralización.

“Con las 100 firmas reunidas en la Cámara de Diputados y las 25 en el Senado queremos dar un mensaje claro que vamos a avanzar en descentralización. La descentralización no es un fin, es un medio para lograr un desarrollo humano sostenible, una mejor calidad de vida", dijo la diputada Núñez y vicepresidenta RN respecto a este documento que será presentado ante el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

Por su parte, la senadora Aravena dijo "tener un fuerte compromiso con las regiones", lo que implica que éstas puedan "elegir directamente al gobernador regional". “Es la hora de las regiones, no les vamos a fallar, tendrán gobernadores electos por la ciudadanía”, añadió.

Senadores de RN como Andrés Allamand, Manuel José Ossandón y Francisco Chahuán apoyaron el documento, y según informa La Tercera, a pesar de que Evópoli se ha abierto a aplazar los comicios, el senador de la colectividad Felipe Kast firmó el documento contra la postergación.

La idea de aplazar la elección de gobernadores ha sido planteada por sectores de Chile Vamos. Según ha señalado la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, “a mí me parece bien” postergar la elección, y “la verdad es que todo el mundo lo dice entre pasillos, pero nadie lo dice públicamente”.

Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Luciano Cruz-Coke, sostuvo que “lamentablemente los gobernadores regionales no van a tener mayores atribuciones y los delegados presidenciales sí van a tener, y eso me parece grave” por lo que “si esto no tiene arreglo en el corto plazo, hay que postergar la elección”.

Sin embargo, en la oposición han salido al paso de estas intenciones, y notificaron que la elección no tiene vuelta atrás. Según el senador DC, Francisco Huenchumilla, los comicios programados para 2020 ya son un tema zanjado, mientras el diputado Jaime Mulet, alertó a los regionalistas de todos los colores políticos a que "estén atentos” ante quienes buscan "seguir negándoles la autonomía a las regiones".