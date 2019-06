La Democracia Cristiana ha sido clave en los trámites legislativos del gobierno de Sebastián Piñera. Los acuerdos de la falange, impulsados por el presidente del partido, Fuad Chahin, han sido favorables para La Moneda en proyectos clave como el avance de la reforma tributaria y la de pensiones.

Frente a esto, la senadora DC Yasna Provoste, que ha sido una de las críticas a la estrategia del presidente de la colectividad, cuestionó los acuerdos suscritos y señaló, en entrevista con La Tercera, que "llama la atención que el gobierno suscriba algo con alguien que no tiene potestad para cumplirlo".

A su juicio, consultada por la decisión de Chahin de firmar el acuerdo donde se compromete a aprobar la reintegración del sistema tributario, "el gobierno sabe perfectamente que esa potestad legislativa es de incumbencia de los parlamentarios y no de las directivas de los partidos. Por eso hemos señalado que no es vinculante para los senadores de la DC. Además, hemos conocido este protocolo a través de los medios de comunicación, no tenemos, en ese sentido, mayor información que lo que ha aparecido en la prensa".

"Él (Chahín) tendrá el legítimo derecho de realizar las tareas que le confiere su responsabilidad en el cargo, pero para nosotros, desde el Senado, no es un hecho aislado el que hagamos importantes esfuerzos por consolidar una unidad opositora que nos permita fortalecer mínimos comunes. Claramente no somos partidarios de rebajar impuestos a las grandes empresas y a los superricos como se propone en el proyecto tributario del gobierno", añadió.

Respecto a la unidad en la DC, la senadora dice que hay algunos que creen en el camino propio, "pero nosotros pensamos que somos una opción mucho más mayoritaria, quienes creemos que es posible construir un espacio de conversación y diálogo con los que tenemos más cosas que nos unen a lo que nos divide. Aquí cada cual asume las responsabilidades que le asisten en el ejercicio de sus funciones".

Provoste dirigió para Fuad Chahin y dijo que este tendrá que tomar las mejores decisiones para Chile y la DC en procesos electorales. "Nosotros, desde el Parlamento, tenemos que tomar las mejores decisiones para que la legislación ayude a Chile, y esa mejor legislación sea, en nuestra opinión, en conjunto con la centroizquierda en un espíritu de unidad", concluyó.