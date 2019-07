Claudio Bravo sale en defensa de Arias y le envía un mensaje a Rueda: "Estoy apto"

Gabriel Arias ha vivido una difícil Copa América ya que ha sido constantemente criticado por sus fallos y salidas erróneas. Las críticas llegaron a tal punto que el mismo arquero tuvo que salir a pedir que no criticaran más porque afectaban a su familia. El pedido generó una ola de apoyo, bajo el hashtag #YoApoyoaArias, pero, al parecer, rápidamente se olvidaron de eso tras el nuevo error que terminó con el segundo tanto peruano.

Entremedio de las duras críticas que ha recibido, siempre sale un nombre a la palestra: Claudio Bravo. Los hinchas siguen pidieron al excapitán tras cada error de Arias. Ante eso, le entregó su apoyo al arquero campeón de Racing.

"No hay que prestarle valor a las críticas. El ser humano que te insulta en redes sociales no lo haría si te encontrara en la calle. Es una posición (la de arquero) en la que nadie quiere jugar, es una posición donde te puedes equivocar", dijo el golero del Manchester City en un evento realizado en Buin.

La sombra de Bravo siempre estuvo sobre Arias, a raíz de los rumores que indicaron que el excapitán volvería a la selección en esta Copa América. Sin embargo, Rueda no lo convocó. Posteriormente, se revelaron los problemas que tiene con el camarín.

"Hay gente que me escribe que tengo que volver a la selección y soy claro en ese aspecto: yo no me resté en esta pasada, me puse a disposición del técnico y él decidió no contar conmigo. Eso no es algo que estaba en mis manos", declaró.

La explicación de Rueda para no llevarlo era que venía sin ritmo de competencia por la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles y que no era justo tener a alguien con esos galones en el banco. "Hubiesen sido mis primeros partidos después de la lesión de siete meses. No tenía ningún motivo para pedir algo, creo que me lo tenía que ganar compitiendo", expuso el portero.

"Yo soy una persona adulta, yo sé cómo funciona esto, yo no tengo ningún problema con nadie, no tengo que pedir perdón ni explicaciones a nadie. Es algo que no depende de mí. El técnico verá quiénes son los mejores a la hora de competir. Yo estoy apto", aseguró.

"Siempre voy a estar a disposición, creo que mi labor acá aún no termina y creo que me quedan muchos años por competir", sentenció.