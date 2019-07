Ministro Fontaine evita calificar como manipuladas las cifras del IPC: "Hay una investigación en curso"

No era ministro de la cartera cuando ocurrió el escándalo de la manipulación de cifras del IPC, pero ahora, como titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, se mostró cauto respecto de lo que ocurrió con las cifras, tomando distancias de la calificación que ha realizado el director del INE Guillermo Pattillo, sobre que se trató de una "manipulación".

"El tema está bajo investigación, tanto de sumario interno del INE como en Fiscalía y mientras no esté concluida esa investigación no me voy a referir el tema", dijo el secretario de Estado.

De todas formas, el ministro reiteró que "mientras esa investigación no concluya, no puede determinarse el resultado" de la diligencias. En ese sentido, remarcó que ahora "simplemente tenemos que tener la paciencia y esperar que concluya" la investigación, según consigna Emol.

"Lo importante es que el INE sigue trabajando, mantiene comprobabilidad en las estadísticas y estamos trabajando también en el proyecto de ley para darle una institucionalidad que asegure ese buen trabajo", sentenció.

Por ahora, le indagación que encabeza el Ministerio Público sigue bajo reserva.