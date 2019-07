Reinaldo Rueda blinda a Arias: “Cualquiera puede escribir en redes sociales de forma cobarde o irresponsable”

No era el partido que esperaba disputar. Chile se prepara para enfrentar nuevamente a Argentina, este sábado a las 15:00 horas de nuestro país en el Arena Corinthians de Sao Paulo, aunque esta vez por el tercer lugar de la Copa América Brasil 2019.

En la antesala de este compromiso, el técnico Reinaldo Rueda acudió a la habitual conferencia de prensa, adelantando el duelo ante la Albiceleste y refiriéndose a las distintas situaciones que viven Arturo Vidal y Gabriel Arias.

“El partido con Argentina será un juego de mucha intensidad y de seguro tendrá buen fútbol”, afirmó el colombiano, contrastando sus declaraciones con las del “King” al sostener que “el duelo por el tercer puesto es un partido importante en todos los aspectos”.

Además evitó referirse al VAR, al que Argentina apuntó sus dardos tras la derrota frente a Brasil en semifinales, señalando que “lo que digamos va a generar conflicto, no hay que desgastarse”.

Sobre la situación de Vidal, quien no entrenó este viernes junto a sus compañeros por problemas en su tobillo izquierdo, el estratega reconoció que “está con un esguince, su participación es incierta. Tiene mucha inflamación y dolor”.

Rueda también apuntó al caso del portero Gabriel Arias, quien recibió críticas y ofensas hacia su familia luego de la caída ante Perú, situación que incluso lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram.

“Cualquiera puede escribir en redes sociales de forma cobarde o irresponsable”, afirmó el DT de La Roja.

También tuvo palabras para el recambio chileno: "En Chile, llevamos seis años sin ir a Mundiales Sub 20. Nuestras categorías no se han proyectado internacionalmente y por eso somos la única selección sin jugadores Sub 23. Hay que hacer un trabajo arduo".