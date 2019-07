Ex ministro Valente asegura que si hubiera salido a demonizar a los empresarios "quizás seguiría en el gabinete"

El ex ministro de Economía, José Ramón Valente, fue uno de los caídos en el último cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera el pasado 13 de junio. Una jugada que al parecer caló hondo en el economista y empresario.

Y es que previo a su salida, el ahora ex titular de la cartera de Economía reconoció que le generaría "lata" y "frustración" si tuviera que quedar fuera del gabinete.

Hoy, José Ramón Valente parece guardar algo de rencor y, en entrevista con El Mercurio, rompió el silencio y dio su primera entrevista luego de recibir el "sobre azul" en La Moneda.

“Si hubiese sucumbido a las presiones por ser más populista y salir a la calle a demonizar a los empresarios, quizá seguiría en el gabinete”, dijo el exsecretario de Estado al matutino.

En esa misma línea, agregó que “habría sido súper popular, pero no habría aportado a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Hacer las cosas técnicamente correctas es también hacer política, no hay técnicos y políticos”.

Valente se refirió a la importancia de ser respaldado por un partido en el gabinete Piñerista. Recordemos que quienes salieron del equipo del Presidente fueron precisamente los sin partido, como Susana Jiménez y Emilio Santelices.

Frente a esto, Valente expresó que “fue una gran ventaja ser independiente. Me permitió dedicarme a lo que pensaba que era importante para que la economía y los chilenos estén mejor. Siempre tuve mucho apoyo del Presidente, tuve muchas más bilaterales que el resto de los ministros, porque le encantaba lo que estábamos haciendo. ¿Por qué me sacó? Esa respuesta no la tengo", dijo.

Finalmente, tras repasar cómo vivió el anuncio y la posterior despedida de La Moneda, Valente comentó las razones del Presidente Piñera de “fortalecer el equipo económico para que no solamente haga bien las cosas, sino que comunique bien; eso es el corazón de Chile en Marcha”.

Consultado por si le molestó, el exministro asegura que es la comunicación la que tiene que adaptarse a los objetivos y convicciones y no al revés. "Si comunicar bien significa olvidarse de los objetivos que tenemos, estamos mal. Si comunicar bien —como creo que dice el Presidente— es comunicar mejor todo lo bueno que se está haciendo, es una crítica válida", dijo.