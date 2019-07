Famae niega irregularidad en venta de fusiles de francotirador a civiles y contradicen informe original de Carabineros

La empresa Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) finalmente habló de manera oficial sobre la investigación reservada que lleva la Fiscalía Oriente y el OS-9 de Carabineros por la presunta venta errónea de fusiles de francotirador por parte de Famae a civiles.

De acuerdo a Famae, la arma que pusieron en venta a civiles, el fusil FD2000, no tiene prohibición para ser comercializada, ya que se trata de un arma tiro a tiro y su calibre es 0.308 mm, contradiciendo el informe original de Carabineros, quienes habían dicho otras características en base a lo obtenido desde la misma empresa.

En ese sentido, el director de Famae, general de brigada Eduardo Estrada, indicó, en declaraciones emitidas al diario La Tercera que “no existe ningún error en su proceso de comercialización. Quiero señalar que para comercializar un arma, lo primero que debe hacer un fabricante, que en este caso fue Famae, es enviar el prototipo del arma al Banco de Prueba de Chile, que lo tiene a cargo el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército de Chile (Idic). Este es el responsable de levantar las características técnicas y de performance de cada una de las armas. En este caso, existe un informe que señala que esta arma no es semiautomática, sino que su ciclo es de repetición y calibre 0.308 mm. Eso significa que está de acuerdo con la normativa legal vigente”.

Tras explicar esa situación, se refirió a las características informadas por Carabineros, quienes dicen que es un fusil semiautomático de francotirador. "A priori, sin conocer el informe, me parece súper extraño, porque quien debe emitir este tipo de informe no es Famae, el fabricante, sino que el Banco de Pruebas de Chile, del Idic. Es a ellos a quienes debieron haber preguntado. Ahora bien, si Famae, que no me consta hasta este minuto, emitió alguna ficha técnica con las características que se señalan, efectivamente es un error de Famae y se tomarán las medidas administrativas correspondientes", explicó Estrada.

En este sentido, indicó que se comunicarán con la fiscalía para que acudan a las oficinas de Famae y conozcan personalmente el arma en cuestión, además de recalcar que desde el año 2000 a la fecha, cerca de 2.000 fusiles de similares características se han vendidos en las distintas armerías del país.