Ministra Valdés por monumento al MIR: “No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes”

La ministra de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, justificó el decreto que declara como Monumento Histórico un campamento de resistencia del MIR, el cual tiene su firma estampada, y que generó las críticas de la UDI.

El documento en cuestión fue publicado el 6 de julio de este año en el Diario Oficial, y señala que se le da esa calidad al "sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro (...) único vestigio material públicamente conocido del Destacamento (...), implementado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e insurgencia armada".

Ante esto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, planteó a El Mercurio que el Informe Rettig condenó distintas acciones armadas y calificó como "incompatible que una ministra realce la violencia política".

En tanto, desde La Segunda solicitaron una entrevista con la ministra, pero desde el Ministerio respondieron con un comunicado que dice que "nuestro Gobierno es firme defensor de la democracia y de la valoración de los derechos humanos en todo tiempo y lugar y, por lo tanto, rechazamos cualquier acción de violencia política ejercida en el pasado en nuestro país por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria".

"Los pueblos deben tener memoria para realzar la unidad y no para exaltar lo que ha dividido a nuestra sociedad y que tanto dolor ha generado en nuestra historia reciente", agrega.

En el texto, desde la Secretaría de Estado endosaron la responsabilidad al gobierno anterior, argumentando que "el acuerdo que declara monumento nacional el complejo maderero de Panguipulli y los sitios de memoria del retén Neltume y el campamento 83 del MIR, se realizó por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) en diciembre de 2017, durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet".

"Como ministra no tengo bajo la actual ley de monumentos facultades para rechazar un acuerdo del CMN, aun cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes", remató.

Sin embargo, la ministra reconoce que la decisión del CMN puede ser revertida. "Cualquier ciudadano puede solicitar la revisión de un acuerdo tomado por el CMN, por lo tanto, esta declaratoria, puede ser sometida a revisión en las materias señaladas".

En tanto, el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, también rechazó la declaratorio del campamento del MIR como Monumento Histórico.

"El Gobierno y el Ministerio no comparten el reconocimiento de un campamento del MIR como patrimonio nacional. Ese campamento no está reconocido como un sitio de memoria en los instrumentos chilenos. Rechazamos profundamente ese tipo de reconocimientos; no ayudan a la unidad ni va con el espíritu de la ley de monumentos", comentó de la Cerda.

El subsecretario agregó que "nosotros estamos planteando que las lógicas políticas sean cambiadas por lógicas más técnicas".