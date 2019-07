Diputada Núñez defiende entrega de terreno fiscal a centro de medicina esotérica: "No juegan a la ouija, llevan más de 30 años ayudando"

Polémica causó la decisión del Gobierno de Antofagasta, quienes entregaron, en forma de cesión, un terreno al centro espiritual Luz y Progreso, agrupación cristiana que asegura sanar enfermedades a través de la intervención de médicos fallecidos contactados a través de mediums.

Tras las críticas, la gobernadora Katherine López, defendió su decisión, asegurando que ahora "los vecinos podrán estar más tranquilos" debido a que el lugar era utilizado "para el consumo de drogas y alcohol".

Sin embargo, el presidente de Colegio Médico de Antofagasta, Aliro Bolados, manifestó su preocupación por este centro espiritual. "Tengo bastante experiencia en la medicina, más de 50 años ejerciendo como médico, y todavía no conozco ni he visto relación con el más allá del punto de vista médico", comentó a T13.

No todas fueron críticas, ya que la diputada Paulina Nuñez defendió la entrega de la casa fiscal a Luz y Progreso porque los conoce "hace años y lo primero que me gustaría decir es que no juegan a la ouija. Llevan más de 30 años ayudando a cientos de personas a superar problemas de drogadicción, e incluso delictuales”.

Según la parlamentaria por la región, el centro “realiza y promueve actividades de extensión cultural y social entre sus socios y a la comunidad en general por eso me duele que los tilden de locos o brujos”.

Respecto de las críticas de especialistas y científicos, quienes cuestionaron que un terreno fiscal sea facilitado para prácticas médicas esotéricas sin respaldo en la ciencia, como sería la invocación de médicos muertos para tratar a los pacientes, planteó que “les recuerdo que cuando uno habla sin tener la información es mejor guardar silencio porque de lo contrario quedas de ignorante”.

“Estamos conscientes que hay más organizaciones de ayuda social y comunitaria que carecen de un inmueble donde desarrollarse y mi llamado es a que postulen porque hoy para Antofagasta tenemos un Ministerio que no solo está gestionando y entregando más terrenos, sino también recuperando inmuebles para que queden en las manos que más lo necesitan”, sentenció.