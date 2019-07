Malas noticias para el Team Chile: Arley Méndez se baja de los Panamericanos por lesión

Una de las figuras más importantes del Team Chile no estará presente en los Juegos Panamericanos que comienzan este viernes en Lima. El levantador de pesas Arley Méndez no podrá participar en el evento continental debido a una fractura en la tibia de la pierna derecha, lesión de la que no pudo recuperarse.

La información fue dada a conocer vía Twitter por el Comité Olímpico de Chile. "El Comité Olímpico de Chile lamenta informar que nuestro deportista Arley Méndez, de Levantamiento de Pesas, no podrá competir por el @TeamChile_COCH en Lima 2019, debido a una lesión en la pierna derecha de la que no alcanzó a recuperarse.#VamosTeamChile".

Méndez es el vigente campeón mundial en la categoría de 85 kilos y era una de las cartas fuertes de la delegación nacional para los Juegos Panamericanos.