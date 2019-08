Carlos Larraín se candidatea para alcalde de Las Condes y critica gestión de Lavín

Carlos Larraín, el exsenador de Renovación Nacional (RN) y expresidente del mismo, no descartó una posible candidatura a la alcaldía de Las Condes, la comuna dirigida por el cada vez más popular Joaquín Lavín (UDI).

En entrevista con el programa Estado Nacional de TVN, Larraín reveló que cree que Las Condes vale la pena "porque es una comuna que podría ser como una guía en muchos sentidos, sobre todo en el sentido urbanístico y creo que en esta materia Las Condes tiene un déficit tremendo”.

En esa misma línea, Larraín aprovechó para golpear al actual edil, a quien criticó señalando que su gestión en el municipio "parece que está encaminada, principalmente, en llamar la atención a su manera de hacer política, que no es la que a mí me gusta“.

Yo no estoy de acuerdo con su manera de enfrentar la tarea política. Yo creo que hay que pensar las cosas con más profundidad (...) De pronto hay que cambiar de mano y en una de estas me toca a mí, pero no estoy diciendo que sí, solo estoy diciendo en qué ambiente se da“, agregó.

Cabe mencionar que Carlos Larraín fue alcalde de Las Condes entre 1999 y el 2000.

Finalmente, el exparlamentario se refirió al proyecto de integración social a través de soluciones habitacionales: “Esto de que la integración va a resultar de un edifico de 18 pisos en la esquina de Colón con no se qué, no me lo trago”, sentenció.