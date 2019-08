Marcela Aranda anuncia querella y analiza a Renato Poblete: "Estamos ante un depredador sexual"

A raíz de los nuevos antecedentes sobre abusos sexuales cometidos por el sacerdote Renato Poblete, la primera denunciante, Marcela Aranda, confirmó la presentación de una querella en contra quienes resulten responsables de otras vulneraciones sufridas por ella, como las violaciones grupales y abortos.

La teóloga de la Universidad Católica, tras participar en la actividad de creación del Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana (Cuida), de la PUC y la Fundación para la Confianza, abordó los resultados de la investigación realizada por la Compañía de Jesús, que halló 22 víctimas confirmadas.

Según Aranda, esto "demuestra en forma contundente que estamos ante un depredador sexual, Renato Poblete".

"Dañó a muchas personas, no solamente a las mujeres a quienes directamente abusó, sino a todo su entorno familiar y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto. Cualquier daño que se ejerza sobre alguien es un daño que se ejerce sobre la sociedad", agregó, en declaraciones recogidas por radio Cooperativa.

La víctima de Poblete reconoció estar "tranquila, en paz, a pesar de ver, con el corazón desgarrado, cómo sufrieron las otras víctimas".

"Me alegro mucho de haber tenido el valor que me haya permitido realmente develar lo que me había pasado, porque pienso que eso abrió un paso a las otras víctimas", expresó.

Sobre la querella anunciada por Aranda, su abogado Juan Pablo Hermosilla detalló que van a iniciar "una acción legal en contra de los terceros que afectaron los derechos de Marcela, aquí hubo terceros que participaron directamente en la vulneración de sus derechos y contra ellos vamos a iniciar las acciones prontamente".

"Veo una negligencia muy grande, me cuesta creer esta frase de que acá nadie vio nada. Eso me parece que es difícil, pero aquí mi opinión no vale. Lo importante es que investigue el Ministerio Público y que se muestren los resultados", recalcó.