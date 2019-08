El análisis de Lagos Weber sobre el momento económico del país: "El Gobierno no está atinando"

El Gobierno vive momentos complejos debido a las bajas expectativas económicas de crecimiento. En ese sentido, el senador y presidente de la comisión de Haciendo, Ricardo Lagos Weber, manifestó sus dudas acerca de las señales económicas que ha dado el Ejecutivo para enfrentar esta situación.

"Hace más de un año que estamos recibiendo noticias que no son muy auspiciosas para la economía, creo que el Gobierno lo ha reconocido de manera directa o indirecta, bajando las expectativas para el crecimiento de la economía este año. Lo que viene ahora es asumir esto con mucha madurez, asumir esto de manera más derecha, pedirle al Gobierno que hagamos un esfuerzo serio para dar buenas señales para el crecimiento, y uno de esos es despejar el tema tributario de una buena vez, desechar la reintegración, que es una materia que genera mucha división entre nosotros, y concentrarnos en ciertos aspectos que son positivos para el crecimiento, como es el caso de la depreciación instantánea que le propusimos al gobierno aprobar de manera retroactiva, a partir del 1 de agosto pasado y se lo aprobamos al tiro para dar una señal de generar mayor actividad económica”, indicó.

Al respecto, fue enfático en señalar que, a su juicio, desde el gobierno no se están tomando todas las acciones necesarias para reactivar el crecimiento en el país, considerando el complejo escenario internacional. “Siento que nos estamos dando vueltas y el gobierno no está atinando, y le advertimos el año pasado respecto a los efectos que tendría la guerra comercial, pero no se lo tomaron en serio”, añadió.

Respecto del rol que deben jugar tanto el gobierno como el Banco Central para superar esta crisis, el parlamentario agregó que “aquí todos tienen que hacer su pega, tanto el gobierno con el gasto fiscal y esperar que el Banco Central, y con la autonomía que tiene, pueda hacer su trabajo de la mejor manera posible desde la política monetaria".

"El mercado tiene internalizado que va a haber una rebaja de las tasas de interés, yo no voy a presionar al banco en eso, voy a esperar lo que ocurra dentro de las próximas tres semanas, pero creo que este organismo también puede colaborar en esto, y en la medida en que se estime pertinente, junto con el gobierno vamos a tener una discusión en la tramitación del Presupuesto”, sentenció.