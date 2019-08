Médicos generales de zona cumplen una semana de paro: "No tenemos diálogo" con el Minsal

Justo cuando el paro de médicos generales de zona cumple una semana, desde el gremio ya comienzan a sondear la posibilidad de realizar asambleas para evaluar la continuidad del movimiento, que hasta ahora tiene 100% de adhesión, es decir, 2.500 profesionales.

Según explicó la presidenta de los médicos generales de zona (MGZ), Carol Muñoz, "lo que nos preocupa y uno de los motivos de por qué seguimos paralizados es porque primero no tenemos diálogo con el Ministerio hasta la fecha y también porque creemos que no puede ser una política del Ministerio el no sentarse a dialogar y, en el fondo, condicionar la cantidad de becas que ofrece a una paralización de médicos de cinco días".

"Si efectivamente el discurso del Ministerio fuera en consecuencia y ellos estuvieran respondiendo a las necesidades de los pacientes, este listado de cupos, de alguna manera, hubiese sido ofertado en la primera vez y no los 600 que se ofertaron en una primera ocasión (o) 740 que se ofertaron en la siguiente", agregó, en declaraciones recogidas por radio Bío Bío.

Los 2.500 médicos protestan por la falta de becas de formación para especialistas y problemas de gestión del Ministerio de Salud, pero desde el Minsal se defienden diciendo que los cupos son suficientes para los postulantes y que el próximo año aumentarán a 841.