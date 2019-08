Dora Altbir recibe el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019

La física Dora Altbir recibió este martes el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, informó el Ministerio de Educación.

El jurado basó su decisión “en su gran contribución al desarrollo en el país de la nanociencia y la nanotecnología, componentes esenciales de la denominada revolución industrial del siglo XXI".

"Su obra científica en dichas áreas, en particular del estudio teórico de nanoestructuras magnéticas, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su creatividad y excelencia", señaló la declaración.

Elogios del jurado

Dora Altbir Drullinsky nació en Santiago el 21 de febrero de 1961. Es licenciada, magister y doctora en Física de la P. Universidad Católica de Chile.

Actualmente se desempeña en la USACH como profesora titular, académica e investigadora del Departamento de Física y directora del CEDENNA (Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología) y de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICYT).

"Ella ha abierto el cultivo y el desarrollo de una nueva área de ciencia en el país. Como directora del Centro de Excelencia Basal para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología (CEDENNA), ha formado grupos que realizan una investigación colaborativa y multidisciplinaria en torno a la nanociencia, poniendo especial énfasis en la generación de conocimiento en esta área con impacto en el desarrollo del país", destacó el jurado.

"Aportes sobresalientes"

"Asimismo, se destacan sus sobresalientes aportes en la formación de científicos jóvenes, su eximio rol en la divulgación de la ciencia, su férrea lucha por derribar estereotipos de género y sus esfuerzos dedicados a la gestión de la ciencia en Chile", continúa el comunicado.

A través de inspiradoras charlas demostrativas y participativas en colegios de enseñanza básica y media, como también a través de módulos experimentales que ha diseñado para el MIM (Museo Interactivo Mirador), ha cautivado el interés de cientos de mentes jóvenes de acercarse a la ciencia, añadió el jurado.

"Es también una activa participante en iniciativas de género, alentando la incorporación de más mujeres al campo de la ciencia y la tecnología y promoviendo iniciativas para alcanzar equidad entre hombres y mujeres.”

Trayectoria académica

En 1978 ingresó a Licenciatura en Física en la P.U.C., egresando en 1984. En 1987 obtuvo el Magister en Física. Continuó estudios de doctorado gracias a una Beca CONICYT logrando en 1993 el grado de Doctora en Física en la misma Universidad.

Entre los años 1992 y 1995 trabajó en la P. Universidad Católica, desempeñándose como coordinadora y directora (s) de Postgrado.

En 1995 se incorporó al Departamento de Física de la USACH, universidad en que ha dirigido el Centro de Mejoramiento de la Gestión Académica, teniendo a su cargo la autoevaluación de las carreras de la Universidad (1996 y 1998); la Red Nacional de Programas de Postgrado en Física (2001-2006), financiada por el Programa MECESUP; la Dirección de Investigación (2006-2008) y el proyecto Núcleo Milenio Magnetismo Básico y Aplicado de la USACH, Iniciativa Científica Milenio (2008-2014).

Desde 1998 tiene financiamiento FONDECYT y desde 2007 dirige dos proyectos financiados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Creó el Primer Laboratorio de Magnetismo en Chile (USACH).

Pasantías en exterior

Ha realizado pasantías en las universidades brasileras: Federal Fluminence, Niteroi, Federal do Río de Janeiro y Estadual do Campinas; en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., Unidad Querétaro, México; en las universidades de Hamburgo (Alemania); Antioquía (Colombia); California, San Diego (USA) y en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (España).

Ha formado parte de comités organizadores y científicos de importantes conferencias en el área. Además, es miembro del Consejo Superior de Ciencias de FONDECYT desde el año 2015, el que presidió en 2016, y de la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo de Chile (2015).

También integra desde 2002 del Grupo de Estudio de Física y Astronomía de Fondecyt, del cual fue su coordinadora los años 2004 y 2005, y representante del Área de Ciencias Exactas y Naturales ante el Comité de Expertos del Departamento de Relaciones Internacionales, CONICYT (2010- 2012), así como miembro de la Comisión Nacional de Acreditación, en representación del CRUCH (2011-2018).

Proyectos de divulgación

En cuanto a divulgación de la ciencia ha liderado iniciativas destacadas, como el Proyecto “100 años 100 colegios” (2005) con la participación de 100 establecimientos del país midiendo radiación solar, trabajo que recogió el libro “Mapa de Radiación Solar en Chile” y el Proyecto “Midiendo la Radiación en mi País” (2008) con más de 200 colegios que realizaron medidas, para obtener un mapa geográfico chileno de radiación solar.

Por otro lado, participó en la implementación de los módulos de electricidad y magnetismo del MIM, creó los Café Científicos, el Calendario de la Nanociencia que se distribuye en Colegios y ha dictado más de cien charlas de divulgación en establecimientos de enseñanza básica y media.

En otro ámbito, ha sido conferencista y panelista en diversos foros, congresos y seminarios sobre equidad de género y ciencia. Los años 2010-2011 organizó los Concursos de Mini Biografías y Reportajes de Grandes Científicas, iniciativa que convocó a cerca de mil estudiantes de colegios de todo el país.

También, se ha dedicado a la formación de recursos humanos avanzados, en el Programa de Doctorado en Ciencias con Mención en Física de la USACH, en Magíster y en pregrado. Asimismo, ha guiado a siete posdoctorandos y colaborado en la dirección de tesis de estudiantes brasileros.

Distinciones (algunas)

1986 Mejor estudiante graduado de Licenciatura en Física de la P.U.C.

2003 Mejor Académico de la Facultad de Ciencia de la USACH

2004 y 2006 Miembro Joven de la Academia Chilena de Ciencias

2014 Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias

2013-2017 Miembro del Comité Directivo de la Joint European Magnetism Symposia (JEMS)

2015 a la fecha Editora Asociada de la revista Journal of Magnetism and Magnetic Materials (IOP).

2017 Seleccionada para edición especial “Women on Physics” Ed. Elsevier que destaca anualmente 20 artículos en Física realizados por mujeres, con el artículo “Phase diagrams of magnetic nanotubes”

2018 Reconocimiento presidencial como Mujer Destacada, en ceremonia del Día Internacional de la Mujer, por su aporte en la equidad de género.

2019 Círculo de Innovación de ICARE

2019-2020 Miembro del Comité de Nominaciones de Directores del Capítulo de Magnetismo del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, del que fue su Directora en el período 2017-2019.

Publicaciones

Ha publicado más de 116 artículos en revistas indexadas Web of Science los cuales han recibido 2100 citas. Ha presentado más de 120 contribuciones en congresos nacionales e internacionales y dictado más de 25 seminarios en Chile y el extranjero. Cuenta con capítulos en cinco libros y ha presentado doce patentes nacionales e internacionales para la protección de cinco invenciones, en su área de investigación