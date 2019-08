Personalidades rechazan demolición de último edificio de ex villa San Luis de Las Condes

Una serie de personalidades y organizaciones rechazaron, en un comunicado público, el decreto emitido el lunes por el Consejo de Monumentos Nacionales que autoriza la demolición del último edificio de la ex villa San Luis de Las Condes.

El 26 de agosto, el CMN firmó la resolución que materializa el acuerdo tomado el 26 de junio.

"Este acto administrativo nos parece injusto y arbitrario puesto que no considera el informe técnico de la Fundación Villa San Luis donde se concluye que el Block 14 es recuperable. Además, la resolución ni siquiera menciona el rol de la Fundación ni menos aún acoge sus propuestas y planteamientos para la puesta en valor del sitio de memoria", señala la declaración.

Entre otros, la declaración es firmada por el arquitecto Miguel Lawner, la corporación Londres 38, las diputadas Maite Orsini y Tomas Hirsch, y el periodista Rodrigo Guendelman.

Protección de las inmobiliarias

El comunicado critica que el decreto tampoco toma en cuenta los oficios enviados por el Instituto de Derechos Humanos y la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

"La protección del patrimonio no puede pasar por la demolición de vestigios de nuestra historia. La definición de un lugar de memoria no puede estar sujeto, sólo, a los intereses inmobiliarios de los dueños del terreno", señala.

"Villa San Luis tenía las mejores viviendas de integración social que se construyeran en Chile. La dictadura militar desalojó a sus residentes, violó el derecho a la vivienda de mil familias. Los gobiernos de la democracia facilitaron los negocios para que, en estos terrenos de vocación habitacional, se levantasen los edificios de las mayores empresas de Chile", recuerda el texto.

"A principios de los años 70, este suelo dio vivienda digna a los más pobres; ahora el Estado protege los intereses de los más ricos", critica.

"Incongruencias"

Ante estas "incongruencias" y en virtud de la Declaratoria N° 135 (2017) de hacer de Villa San Luis un Monumento Histórico, un lugar de protección de la memoria, la Fundación Villa San Luis reiteró su rechazo a la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales tomada el pasado 26 de junio.

"No representa los intereses de las familias desalojadas de manera ilegal en dictadura para abordar este proceso desde un enfoque de verdad y memoria histórica", y "no ha contemplado en ningún momento las propuestas emanadas por la Fundación Villa San Luis; no se le ha reconocido como actor que lidera esta causa desde su inicio", argumentaron.

Además, acusaron que se basó "en estudios de ingeniería marcados por la intención de demoler en vez de la voluntad de conservar, y que convalida "disminuir el sitio declarado Monumento Histórico desde 4.329 m2 a 300 m2 sin ningún argumento técnico que lo respalde".

"Por lo anterior, consideramos que el CMN ha actuado más por presiones inmobiliarias, que en función de su mandato de proteger los valores patrimoniales y de la memoria histórica", señala el comunicado.

Petición de INDH y Cámara de Diputados

Para la Fundación, el CMN debe dar respuesta fundamentada en base a su revisión de los informes técnicos, que únicamente recogen la voluntad de la inmobiliaria, y centrar su actuar en función del respeto a los Derechos Humanos y a la Memoria Histórica, como lo han sugerido mediante oficios el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Según oficio 687 del 26 de agosto de 2019, del INDH al CMN, se establece que en materia de dictadura y memoria, las obligaciones estatales no son solo en materia de verdad sino que en memoria histórica que apunta a las acciones de difusión de crímenes y reconocimiento de víctimas, espacios y edificaciones vinculadas a ello.

Asimismo, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Chile, según oficio 281 del 08.08.2019 al Presidente del CMN, Emilio de la Cerda, solicita los antecedentes de la que dieron base para dejar sin efecto la declaratoria de Monumento Histórico de la Villa San Luis y hace recordar que la ley Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Este ya que, según precisa, en cualquier etapa del procedimiento, una parte interesada, como lo es la Fundación Villa San Luis, puede presentar antecedentes nuevos, y la autoridad competente tiene la obligación de analizarlos en su mérito, antes de la decisión final.