Insulza responde a nuevos dichos de Cecilia Pérez: "Busca retractarse sin pedir excusas"

Hoy, junto con un llamado a terminar con el bloqueo parlamentario, la ministra Cecilia Pérez explicó que, en referencia a la polémica luego de sus dichos sobre el Partido Socialista, no creen que "el PS ni toda su militancia tengan un vínculo con el narcotráfico, sin perjuicio de que los hechos de San Ramón son muy graves, deben ser esclarecidos en su totalidad”.

A sus palabras reaccionó el senador del PS, José Miguel Insulza, quien las calificó como "insuficientes", descartando así que se solucione la crisis generada por los dichos de la secretaria de Estado sobre el vínculo de la colectividad con el narcotráfico.

"No creo que haya nada que no haya dicho la ministra Pérez ya. O sea, ella dijo que el PS estaba lanzando la acusación constitucional para ocultar sus vínculos con el narcotráfico. No dijo nada de todos los matices que hace ahora", indicó Insulza según consigna Emol.

"Nosotros estamos pidiendo que ella pida excusas por las cosas que dijo, no por las que no dijo. Entonces, yo creo que estamos donde mismo no más, francamente", añadió.

A juicio de Insulza, "ella ya ha dicho eso y está bien, me parece estupendo que ella reconozca que el PS no tiene ningún vínculo con el narcotráfico ni todos sus militantes. Pero lo que no dice es que lamenta mucho haber dicho lo que dijo". "En el fondo, ella busca forma de retractarse sin pedir excusas, pero a nosotros no nos parece suficiente que se retracte sin pedir excusas", enfatizó.

Finalmente, consultado sobre si el PS mantendrá su decisión de no permitir el ingreso de los subsecretarios y asesores ministeriales a las comisiones del Senado como forma de protesta por el emplazamiento de Pérez, explicó que "estamos conversando con la mesa del partido, el presidente del partido anunciará una decisión, pero yo en lo personal no veo ningún cambio en realidad".

"Respecto al primer día, por cierto que si, pero las otras cosas ya las había dicho en los días siguientes y no hemos considerado que sea suficiente", agregó.