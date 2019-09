Boric se cuadra con diputado Bellolio y critica a embajador chino: "No puede pretender pautear a los parlamentarios chilenos"

A raíz de la polémica entre el parlamentario Jaime Bellolio (UDI) y el embajador de China en Chile, Xu Bu, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric criticó los dichos del diplomático asiático, quien emplazó a Bellolio por reunirse con el líder de las protestas en Hong Kong.

Al respecto, Boric dijo que "lo del embajador de China es impresentable y en esto no caben dobles lecturas. Un embajador de otro país no puede pretender pautear a los parlamentarios chilenos con quién se puede reunir y con quién no".

"Más aún cuando en el caso del diputado Bellolio y el diputado (Vlado) Mirosevic, del Frente Amplio, se han reunido con un joven líder de 22 años de protestas pro democracia en Hong Kong, en donde había un compromiso de que se iban a realizar elecciones libres hace dos años y eso no se dio", añadió, en declaraciones emitidas a EmolTV.

Según el parlamentario del Frente Amplio, "me parece totalmente legítimo que parlamentarios chilenos, ya sea Vlado o Jaime se reúnan con quienes están empujando esta democratización y me parece totalmente inapropiada la postura que ha tomado el embajador, de un injerencismo que no corresponde".

"Por lo tanto, ahí todos tenemos que apoyar a los parlamentarios chilenos", añadió.

Sobre el poco apoyo que ha recibido Bellolio ante los dichos de Xu, el legislador frenteamplista respondió que "yo lo dije públicamente, porque me parece que en estos temas no hay que tener doble estándar. Ahí todos tenemos que apoyar a los parlamentarios chilenos".

"Creo que para nosotros es tremendamente importante en temas internacionales mantener una sola línea, que es apoyar los procesos de democratización. Por lo tanto, en ese sentido, a mi no me calza el poncho", indicó.

No obstante, el ex dirigente estudiantil enfatizó que "ahora, yo esperaría que los diputados entreguen un respaldo más explícito y no solo los diputados, sino que del Gobierno, a los parlamentarios que se reunieron con el líder de las protestas en Hong Kong y que no haya tibieza a la hora de pararle los carros, para ser claro, al embajador de China en Chile".